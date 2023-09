Noi audieri în dosarul tragediei de la 2 Mai. Ce a declarat polițiștilor o supraviețuitoare a accidentului

Vineri au avut loc noi audieri în dosarul accidentului de la 2 Mai, în urma căruia doi tineri au murit după ce un băiat de 19 ani s-a urcat drogat la volan. Una dintre supraviețuitoare a fost chemată la sediul IPJ Brăila. Anchetatorii au vrut să afle noi indicii despre cum s-a produs tragedia.„Această tânără a venit în fața polițiștilor de la IPJ Brăila, le-a dat detalii importante despre cum s-a petrecut accidentul de la 2 Mai. Tânăra a spus că a fost acroșată cu oglinda. De precizat că, atunci când a ajuns la sediul poliției era accidentată. Avea mâna în ghips și piciorul stâng bandajat”, informează Digi24. Polițiștii încearcă să afle toate detaliile și să refacă filmul tragediei de la 2 Mai.Concluzia expertizei toxicologice cerute de procurorii din Constanța care anchetează acest dosar arată că Vlad Pascu luase șase droguri. Analizele de sânge au indicat prezența în corp a acestor substanțe. Specialiștii spun că e vorba despre un amestec de substanțe interzise care au fost consumate de tânărul de 19 ani înainte ca el să se urce la volan. Expertiza toxicologică are valoare de probă și a fost depusă la dosar.Vlad Pascu va fi acuzat și de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Astfel, lui i se vor aplica prevederile Legii Anastasia, care prevede că cei care urcă la volan sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor și produc accidente soldate cu morți vor ajunge la închisoare.Doi tineri au murit, în 19 august, în localitatea 2 Mai din Constanța, după ce Vlad Pascu i-a lovit din plin și a fugit de la fața locului. Alți 3 tineri au ajuns la spital cu răni grave în urma impactului.