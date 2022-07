Mihai Leu, după accidentul de la Super Rally Târgu Mureş: Îmi pare nespus de rău

Pilotul Mihai Leu a afirmat că este extrem de afectat de accidentul din timpul Super Rally Târgu Mureş, de sâmbătă, când a scăpat de sub control monopostul lovind un parapet care a rănit un copil la picior, arătând că îi pare nespus de rău, scrie Agerpres.







"Am pus frână, înainte de un viraj, a plecat maşina foarte tare pe frânare, am încercat să redresez dar nu am reuşit în măsura în care am sperat. Am lovit un gard şi acel gard a căzut peste câţiva oameni, din păcate un copil este lovit. Are o tăietură la picior. Am vorbit cu mama lui, era puţin speriat. Îmi pare nespus de rău, este ceva incredibil, nu pot să vă descriu ce sentimente am, dar sper să pot să vorbesc cu ei. Sper să ne împrietenim, asta e cel mai frumos, să îi fac şi eu un cadou. (...) Pentru mine supărarea este aşa de mare încât nu vreau să mă gândesc la asta. Mă gândesc că s-a întâmplat şi sper ca acest băiat să fie bine. (...) El, săracul, de asta a venit la cursă, să vadă maşinile. Am vorbit şi cu părinţii lui", a declarat presei Mihai Leu.







Sursa foto: Agerpres