Militari de la 15 ani. Bobocii Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza", pregătiți pentru viața în armată

„Cumva, pregătirea pentru momentul în care va pleca de acasă am încercat să o facem de când am aflat rezultatul și până acum. Despărțirea este în continuare grea, este primul copil… îmi dau lacrimile. În acest moment, fiica mea este mai pregătită decât mine. Când am aflat că vrea să urmeze studiile aici am fost puțin șocată, am încercat să îi abat gândurile de la liceul militar, după care am zis că trebuie să o susțin indiferent de drumul pe care și l-a ales, să fiu deschisă și să fiu alături de ea”, a spus mama Anissiei.





Pentru elevii claselor a XII-a festivitatea de luni nu a fost la fel de copleșitoare, aceștia fiind ocupați cu îndrumarea colegilor mai mici.





Ștefan Despina este din Tulcea, iar acum a ajuns elev gradat în ultimul an de liceu. Tânărul a ales cariera militară în urma unei discuții pe care a avut-o cu prietenii lui când se afla în clasele generale, iar după Bacalaureat spune că ar vrea să devină pilot, în cadrul Forțelor Aeriene Române.











„Eu acum sunt gradat. Asta înseamnă că îi pot îndruma și învăța pe elevii claselor a IX-a cam tot ce trebuie să știe despre un liceu militar. Am ajuns în această postură pe baza notelor de la școală și a pregătirii militare.











Pentru mine primul an de liceu a fost greu, cum este și pentru cei noi acum, din cauza asta îi și înțeleg. Totuși, cu timpul devine plăcut. Fac parte dintr-un grup plăcut, colegii vor deveni ca a doua familie și merită tot efortul. Celor care au început acum studiile la Colegiul Național Militar «Alexandru Ioan Cuza» le recomand să nu se prostească. Este greu la început, sunt speriați, dar vor vedea pe parcurs că nu este chiar atât de rău”, a declarat Ștefan, pentru Cuget Liber.





Anissia Maria Dumitrana este din București, dar a venit la Constanța pentru a urma o meserie în cadrul armatei.„Eu sunt din București. Am venit aici pentru că este un colegiu de marină și mi-a plăcut mereu tot ce ține de acest domeniu. După cei patru ani de liceu, aș vrea să mă îndrept către medicina militară. Nu am avut pe nimeni în familie care să mă îndrume către militărie. Cred că sunt pregătită să stau la cămin, fără să îi am pe părinți alături”, a declarat tânăra pentru Cuget Liber.Dacă bobocii sunt pregătiți să își înceapă viața pe cont propriu, părinții lor au fost încercați de sentimente puternice la festivitatea de început de an. Mama Anissiei, Simona Dumitrana, a povestit cu lacrimi în ochi cum s-a pregătit pentru momentul în care își va lăsa fiica singură, la cămin.