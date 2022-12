Momente emoționante la Academia Navală. Șase camarazi și-au încheiat cariera militară

Zilele acestea, alte momente emoționante au fost prilejuite de ieșirea „din formație”, după aproximativ 30 de ani de activitate în Armata României, a șase camarazi din efectivul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.





Comandor Mihai Târșoagă, comandor Marius Gheorma, comandor Marian Cață, maistru militar principal Sebastian Porfiriu, maistru militar clasa I Iordache Petruță și plutonier adj. principal Dumitru Drugă și-au încheiat, luna aceasta, cariera militară, cu emoție, dar și cu mândria datoriei împlinite, în aplauzele colegilor și ale membrilor familiilor.







Mesajul retrospectiv al rectorului Alecu Toma





Cu câteva zile înainte de încheierea anului 2022, contraamiral de flotilă conf. univ. dr. ing. Alecu Toma, comandantul (rectorul) Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, a transmis un mesaj prin care realizează o retrospectivă a celor mai importante evenimente din viața acestei instituții:





„Anul 2022 a fost un an plin de realizări, dar și de provocări în același timp. 2022 este anul în care Academia Navală «Mircea cel Bătrân» a împlinit 150 de ani de existență. În anul 2022, în condițiile încetării pandemiei de Covid-19, dar și ale războiului care s-a declanșat la granița României, Academia Navală a trebuit să se adapteze într-un ritm accelerat. În acest an, noi am avut o activitate susținută atât în planul dezvoltării logisticii didactice din instituția noastră, cât și în planul dezvoltării curriculei universitare și deschiderii unor noi programe de studii pentru secția militară. În acest an aniversar, am inaugurat peste 15 laboratoare nou-înființate, mare parte dintre acestea fiind rodul cercetării cadrelor didactice din instituția noastră. În același timp, am deschis, pentru prima dată, o specializare în limba engleză, care se adresează, în egală măsură, studenților români, dar și studenților țărilor partenere. De asemenea, am deschis o nouă specializare pentru secția militară, și anume inginerie și management naval și portuar. De asemenea, am crescut numărul de colaborări externe, am aplicat la o serie însemnată de proiecte atât din fonduri europene, cât și din fonduri naționale, atrăgând astfel surse importante de finanțare pentru dezvoltarea instituțională.





În 2023, Academia Navală va continua drumul ascendent de dezvoltare. Noi în primul rând trebuie să consolidăm relația pe care o avem cu studenții noștri. Trebuie să ne preocupăm pentru atragerea unei resurse umane de calitate, să continuăm în ritmul dezvoltării logisticii didactice și, de asemenea, pentru a implementa și a continua implementarea sistemului de management al calității în instituția noastră. Ținând cont de anul deosebit pe care l-am traversat și pe care îl încheiem în aceste zile, aș vrea, în primul rând, să-i felicit pe toți membrii comunității academice, studenții, dar și colaboratorii noștri, pentru susținerea de care am avut parte în acest an universitar”.





Reamintim că, la începutul acestei luni, în prezența locțiitorului pentru resurse al șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral de flotilă Daniil Trică, s-a dat citire decretului privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă – cu o stea comandorului Alecu Toma, comandant al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.





Absolvent al acestei instituții, promoția 1995, Alecu Toma și-a început activitatea în Forțele Navale Române la Divizionul Dragoare Maritime – comandant unitate de luptă arme sub apă. A încadrat ulterior funcțiile de ofițer secund pe nava Dragor Maritim 30, ofițer EOD și ofițer conducere operații navale la Comandamentul Operațional Naval, ofițer operații naționale și multinaționale la Comandamentul Flotei, ofițer de stat major în cadrul grupării navale BLACKSEAFOR. Din anul 2007 și-a început activitatea la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, unde a încadrat diferite funcții în domeniul învățământului. În perioada 2017 – 2020 a fost prorector didactic (locțiitor al comandantului pentru învățământ), iar din 2020 încadrează funcția de comandant / rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.





Un moment solemn al programului l-a constituit decorarea Drapelului de Luptă al unității, pentru recunoașterea meritelor acestei academii de elită.