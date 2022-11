Academia Navală „Mircea cel Bătrân” sărbătorește astăzi 150 de ani de învățământ românesc de marină

La ceremonia militară dedicată aniversării au participat reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai administrației publice locale, comandanți de unități și mari unități, alături de personal și studenți ai Academiei Navale.Un moment solemn al programului este decorarea Drapelului de Luptă al unității, pentru recunoașterea meritelor acestei instituții de elită.Sâmbătă, 19 noiembrie 2022, în intervalul orar 10.00 – 14.00, să vizitați prestigioasa instituție de învățământ, cu ocazia Zilei Porților Deschise.Cadre didactice și studenți îi vor însoți pe vizitatori și le vor prezenta laboratoarele, simulatoarele, sălile de cursuri, complexul sportiv, precum și muzeul academiei, în care se regăsesc exponate vechi, de o deosebită valoare științifică și documentară.Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a organizat miercuri, 16 noiembrie 2022, un eveniment editorial dedicat împlinirii a 150 de ani de învățământ românesc de marină. Au fost lansate monografia instituției, două lucrări semnate de cadre didactice din cadrul Academiei Navale, „Arme, muniții, dispozitive și substanțe explozive” – autor cdor Alecu Toma, „The Black Sea from Paleageography to Modern Navigation” – autor Romeo Boșneagu și lucrarea „Tutorial Handbook for Using Professional Software in Modelling the Marine Pollution Dynamics. Case Study on Game and ADIOS-2 Software”, realizată de cadre didactice de la Academia Navală în parteneriat cu profesori de la instituții de învățământ partenere din Turcia și Lituania.Cu același prilej, al împlinirii a 150 de ani de învățământ de marină, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a inaugurat tot miercuri, 16 noiembrie, cinci noi laboratoare: Laboratorul de electronică, Simulatorul Sisteme Electroenergetice Navale, Laboratorul de Meteorologie și două laboratoare multimedia de limbi străine. De asemenea, a fost inaugurat și noul complex sportiv amenajat acum la standarde moderne.