Bucurie la Ministerul Educației. Încă jumătate de miliard lei pentru învățământ

După ce miercuri, 16 noiembrie, anunța cu bucurie că România va participa la sesiunea 2024 a Studiului Internațional privind Procesul de Predare-Învățare (Teaching and Learning International Survey) pentru profesori și directori de școli, dezvoltat de OCDE, astăzi, 17 noiembrie, anunță că în urma rectificării, bugetul pentru învățământ crește cu 554,35 milioane de lei.„Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, prin ordonanță de urgență, a doua rectificare a bugetului de stat pe anul 2022.În urma acestei decizii, bugetul alocat învățământului crește, în total, cu suma de 554,35 milioane de lei (320 milioane de lei - buget pentru învățământ gestionat de Ministerul Educației, iar 234,35 milioane de lei - sume defalcate din TVA de la bugetul de stat prin bugetele locale).Suplimentarea cu 320 milioane de lei de la bugetul de stat pentru Ministerul Educației vizează asigurarea salariilor pentru personalul din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.Sumele defalcate din TVA de la bugetul de stat prin bugetele locale vor fi utilizate pentru plata burselor școlare în acest an calendaristic (200,03 milioane de lei), respectiv pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat, conform legii (34,32 milioane de lei)”, este anunțul făcut public de ministrul Ligia Deca.