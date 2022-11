Ligia Deca: "Avem nevoie de salarii mai competitive pentru debutanţi”

La evenimentul "România Digitală, România Liberală", organizat de PNL, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a afirmat, joi, că învăţământul dual are un potenţial mare, menţionând că acest tip de învăţământ "ajută pentru un nivel mai ridicat de angajare al absolvenţilor", dar şi companiile în a-şi forma personalul cât mai aproape de aşteptările lor."Unul dintre motivele pentru care am promovat ruta completă duală care să transceadă nivelul preuniversitar, să ajungem până la cel mai înalt nivel de calificare, a fost tocmai acesta de a forma, în mai strânsă legătură cu mediul economic, specialişti, mai ales acolo unde mediul economic are capacitatea de a investi, are bazele de practică şi are interesul de a-şi reduce costurile de recrutare, pentru că într-adevăr învăţământul dual ajută pentru un nivel ridicat de angajabilitate al absolvenţilor, dar ajută în mod hotărâtor şi companiile să-şi formeze personalul cât mai aproape de aşteptările lor şi, evident, reducând alte costuri, investind singur în această resursă umană. Cred că există disponibilitate mare, din discuţiile mele cu reprezentanţii sectorului IT&C", a spus Deca, conform Agerpres.Ea a evidenţiat problemele în privinţa învăţământului dual, şi anume capacitatea sectorului de a sprijini programe de învăţământ în anumite zone ale ţării şi mobilitatea crescută a absolvenţilor, menţionând că "multe sectoare suferă de acest migraţionism economic şi de forţă de muncă"."Sunt două probleme mari când vorbim de învăţământul dual, una dintre ele nu e aplicabilă sectorului IT şi anume capacitatea sectorului de a sprijini programe de învăţământ dual în anumite zone ale ţării. Cred că, din acest punct de vedere, acest sector al economiei are o capacitate demonstrabilă. A doua problemă este mobilitatea crescută a absolvenţilor, pentru că, odată ce au nişte competenţe uşor de transferat în alte zone ale Uniunii Europene, multe sectoare suferă de acest migraţionism economic şi de forţă de muncă. Dar acesta este un sector un pic privilegiat pentru că eu cred că nivelul salarial în acest segment al economiei este competitiv, chiar şi pe piaţa europeană", a adăugat Deca.Ea a mai spus că există "mult potenţial pentru dual pe toate nivelurile de calificare"."Avem nevoie de salarii mai competitive pentru debutanţi, dar avem nevoie şi de aranjamente flexibile în sistem şi dualul poate fi un răspuns. Acum orice cadru didactic din învăţământul superior trebuie să aibă doctorat sau să fie, dacă este asistent universitar, doctorand, ceea ce sigur înseamnă o garanţie de calitate, dar, în acelaşi timp, atunci când nu ai cadre didactice, pentru că ele sunt foarte uşor de absorbit, pune o problemă suplimentară în recrutarea cadrelor didactice din învăţământul superior. Deci trebuie să reflectăm foarte bine pentru că într-adevăr nu suntem singura ţară cu această problemă, însă soluţiile creative ne vor aduce mai aproape de o soluţie echilibrată, pentru că am văzut multe dispute între mediul universitar şi mediul economic IT&C vizavi de cine ar putea face mai mult pentru a creşte numărul de specialişti IT&C. Am văzut în anumite centre s-au găsit soluţii punctuale care au împins lucrurile mai departe, de la parteneriate care includ internshipuri, la inclusiv colaborări concrete vizavi de profesori care vin să predea în calitate de cadru didactic asociat şi aici poate găsim şi nişte soluţii legislative creative, dacă vorbim de viitoarele legi", a adăugat ministrul.