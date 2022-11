Fotbal / CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa Conference League

Echipa CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa Conference League la fotbal, după ce a învins-o, cu scorul de 1-0 (1-0), pe FC Ballkani (Kosovo), într-o partidă disputată pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, clasându-se pe locul secund în Grupa G.Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Bismark Adjei-Boateng, în minutul 17.„A fost un meci cu presiune numai pe noi. Dacă am fi pierdut sau am fi făcut egal, cred că acum eram toţi cu regrete mari aici. Sunt 14 meciuri în Europa, am pierdut pe teren, până în minutul 90, doar cu Sivasspor. Nu e chiar aşa de rău.A fost un parcurs fantastic, toţi jucătorii merită felicitaţi. Am făcut 10 puncte în grupe şi când toată lumea striga pe aici, eu am spus să fiţi calmi, pentru că sunt antrenorul potrivit la locul potrivit. Asta e clar şi am demonstrat-o încă o dată. Toţi vorbesc şi eu fac, asta e realitatea. Eu am demonstrat ce trebuia să demonstrez aici. Mă aşteptam însă să fiu susţinut în alte situaţii, dar sunt obişnuit.Din păcate, dacă nu ai rezultate trei meciuri, aia e, dacă pierd trei meciuri la rând, e posibil să fiu din nou contestat. Ăsta este fotbalul, nu avem ce face, trebuie să mergem înainte”, a declarat, la conferinţa de presă de după meci, antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu.Meciurile din play-off-ul pentru calificarea în optimile competiţiei se vor juca pe 16 şi 23 februarie. Tragerea la sorţi este programată luni, 7 noiembrie, la Nyon.În optimi s-au calificat direct Istanbul Başakşehir, West Ham United, Villarreal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgaardens, Sivasspor şi Slovan Bratislava.Foto: Facebook / Fotbal Club CFR 1907 Cluj Napoca / Nicu Cherciu