Motivul pentru care Curtea de Apel amână luarea unei decizii în cazul Buzatu

Curtea de Apel Iaşi a amânat soluţionarea contestaţiei privind arestarea preventivă a preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, ca urmare a solicitării venite din partea avocatului acestuia.







Buzatu a solicitat, prin avocat, amânarea judecării cauzei, pentru a putea studia dosarul în care este acuzat de luare de mită, iar judecătorii au decis ca o nouă şedinţă să fie programată pentru joi, la ora 13.00.







"Am solicitat instanţei să amâne judecata cauzei pentru a avea şi noi acces la dosarul cauzei. Până la acest moment, din nefericire, singurele probe la care am avut acces sunt cele care s-au scurt, pe căi neştiute, în presă. Noi nu am avut acces la dosarul cauzei. Am solicitat şi instanţa a încuviinţat să avem acces la dosarul cauzei", a afirmat avocatul Daniel Atasiei, scrie Agerpres.







Dumitru Buzatu a fost reţinut sâmbătă dimineaţă, după ce a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie când primea 1,25 milioane de lei mită pentru a favoriza o firmă să obţină un contract. Banii au fost găsiţi de anchetatori în portbagajul maşinii lui Dumitru Buzatu, după ce acesta i-ar fi primit într-un restaurant.