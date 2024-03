Peste 1000 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne vor asigura măsurile de siguranţă la Festivalul Massif

Zilnic, zeci de medici, paramedici și asistenți SMURD vor asigura măsurile de securitate și asistență medicală pentru participanți. Vor fi organizate un punct de prim-ajutor și un punct medical avansat pentru acordarea asistenței medicale de urgență (spital mobil), iar echipaje mixte de pompieri și paramedici SMURD se vor afla în permanență în zona de desfășurare a evenimentului.





De asemenea, elicopterul SMURD va putea să intervină dacă va fi cazul, astfel încât persoanele care au nevoie de intervenţie medicală să fie transportate în timp scurt pentru îngrijiri medicale.



Pe toată durata festivalului, specialiștii antidrog vor desfășura activități specifice de informare și consiliere privind efectele şi riscurile asociate consumului de droguri şi vor oferi, la nevoie, sprijin de specialitate.



EXPERIENȚE UNICE LA MASSIF OFERITE DE PARTENERII COMERCIALI AI FESTIVALULUI



George by BCR va duce distracția de la munte la un alt nivel cu "George Music Hideout", care promite să întrețină atmosfera cu set-urile incitante ale DJ-ilor naționali și internaționali. Printre artiștii care vor fi prezenți la acest music spot se numără: Marinescwho, 4AWL, Just Eddie, Andrew Maze, Cataloop, Eugen Rădescu, Norris Gabriel, Shaun Warner, dar și alți invitați surpriză. De asemenea, zona de lounge va crea o atmosferă cool pentru toți festivalierii dornici să îmbine relaxarea cu muzica.



Mai mult decât atât, BCR va surprinde fanii Massif cu un photo corner inovativ, unde fotografiile vor fi transformate cu ajutorul tehnologiei AI, aducând o notă de creativitate și distracție în cadrul festivalului.



În zona cortului PENNY vor fi organizate concursuri unde se pot câștiga diverse premii, cum ar fi abonamente la ediția 2025 a festivalului Massif sau hanorace supradimensionate pentru două persoane. În această zonă participanții se pot încălzi cu un ceai și se pot bucura de diverse activități, cum ar fi painting. Cardul PENNY le oferă fanilor de festival reduceri și multe surprize.



la scena G.O.A.T, PENNY prezintă “COLORMANIA” un concept de party autentic plin de viață și culoare, alături de Cabral & The HollyGood Gang.



Unul dintre partenerii comerciali ai festivalului Massif va lansa o provocare interesantă pentru fani, “Spot The Yeti”. Participanții la cea de-a doua ediție Massif sunt invitați să-l găsească pe Yeti și să posteze fotografii cu acesta pe canalele lor pentru a avea șansa de a câștiga o invitație pentru ediția de anul viitor a festivalului Massif.



Pentru iubitorii sportului sau pur și simplu pentru cei ce caută activități distractive în festival, Pfanner a pregătit o zonă specială de jucat baschet, plus multe alte surprize.



Fanii pot alege să se relaxeze sau să socializeze cu prietenii în zona de lounge oferită de Digi. Acesta va fi locul perfect pentru deconecta dar și pentru a descoperi atmosfera vibrantă a festivalului Massif.





Regina Maria pune la dispoziția fanilor festivalului, gratuit, un party bus care va urca spre festival din Brașov, în zilele de vineri și sâmbătă. Va fi un warm-up party pentru cei care aleg să urce la bordul acestui autobuz.





Participanții pot intra efectiv “în gura lupului” alături de Oral-B și Regina Maria. Fanii vor primi informații despre igiena orală, dar își vor putea testa și sensibilitatea dentară prin activități inedite iar la final, vor primi premii surpriză.





Pe toata durata celor patru zile de festival, Vel Pitar pune la dispoziția participanților un photo booth în care își vor putea face un număr nelimitat de fotografii pe care le vor păstra ca amintire de la Massif.



RECOMANDĂRILE ORGANIZATORILOR





Participanților la Massif li se recomandă să fie echipați corespunzător condițiilor meteorologice și temperaturilor scăzute din Poiana Brașov din cele patru zile de festival, ideal cu încălțăminte de munte și îmbrăcăminte adecvată (geci groase, pantaloni impermeabili).





Abonamentele pentru cea de-a doua ediție a festivalului Massif sunt disponibile pe site-ul bemassif.com.





