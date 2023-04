Polițist rutier: „Îmi asum toate înjurăturile pe care le primesc când suspend dreptul cuiva de a conduce!”

Sursa: Robert Popa, Facebook

Polițiștii nu vor mai putea să folosească radare pe mașini neinscripționate și „ascunse”, se stipulează într-un proiect legislativ care a fost adoptat tacit de Senat și în prezent se află în atenția Camerei Deputaților. Același proiect mai arată că dispozitivele radar vor putea fi utilizate numai pe autospeciale care prezintă înscrisuri și însemne distinctive, fie că sunt folosite staționar sau în mișcare.Polițiștii nu sunt de acord cu acest proiect legislativ – de altfel, inclusiv reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, prezent la ședințele din comisii, a susținut că utilizarea mijloacelor tehnice la constatarea contravențiilor la regimul rutier a fost deja reglementată într-o normă, care arată că înregistrarea unui vehicul trebuie să cuprindă numărul de înmatriculare, ora și viteza de deplasare.Robert Popa este polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Mehedinți, la rutieră, și în repetate rânduri a ieșit în spațiul public cu sfaturi despre realitățile de pe șosele. Referitor la motivele pentru care polițiștii recurg la vehicule neinscripționate „care stau la pândă”, polițistul a scris, pe o rețea de socializare: „Atunci cânnd îi mai înjurați pe polițiștii rutieri care sunt la datorie și îi sancționează pe cei care depășesc neregulamentar sau merg cu viteză peste limita legală, să vă amintiști această fotografie. Dacă nu v-ați dat seama ce se află sub acele două folii izoterme de culoare galbenă, întinși pe asfaltul ud, în fața mașinii de la SMURD, vă zic eu: un tată și fiul său! Atunci când ne grăbim nu realizăm faptul că acea depășire neregulamentară care ne poate scurta drumul cu maxim 5 minute, ne poate scurta de fapt viața! Îmi asum toate înjurăturile pe care le primesc atunci când suspend dreptul de a conduce, chiar dacă înjurăturile vin doar de la oamenii cu o educație precară. Îmi permit să afirm asta după 3 ani de poliție rutieră în care am oprit tot felul de indivizi și am concluzionat că omul educat și cinstit întotdeauna își va asuma greșeala și nu se va contraria cu agentul constatator în timp ce «bombardierul» mereu se va contraria, invocând tot felul de scuze și apelând la tot felul de pile, cunoștințe și relații.Atunci când mai vedeți politiști rutieri și treceți pe lângă ei să nu îi mai considerați «pândari», ci să fiți recunoscători că datorită lor ajungeți în singuranță acasă!”. Polițistul a atașat și o fotografie grăitoare, la un accident rutier mortal.Reamintim că deputatul Aur Lucian Florin Pușcașu, inițiator al propunerii legilative, a afirmat referitor la motivul pentru care se cere schimbarea legii: „Considerăm că Poliția Rutieră nu trebuie să aibă o atitudine haiducească, nu trebuie să vâneze cu orice preț pe cei care încalcă legea, trebuie să o facă într-un spirit asumat. Legea se referă la obligativitatea inscripționării autoturismelor pe care se montează tehnica de înregistrare și credem că este necesară o asemenea atitudine din partea agenților de poliție, dat fiind că toți cunoaștem abuzurile care se pot săvârși în trafic din partea unor agenți care consideră că trebuie să obțină asemenea trofee cu orice preț”.