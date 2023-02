PERICOLE PE ȘOSELELE din Constanța: șoferi beți, drogați sau fără permis

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Biroul Rutier au identificat, duminică, 26 februarie, în jurul orei 9.00, un bărbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Baba Novac, din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În aceeași zi, în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au identificat un bărbat, de 59 de ani, care a condus un autoturism pe strada Republicii din municipiul Medgidia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.De asemenea, în jurul orei 15.45, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism pe strada Constanței din orașul Năvodari, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv la canabis. Persoana în cauză a fost condusă la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în organism.Totodată, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 Poliție au identificat un bărbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pe strada Adamclisi din municipiul Constanța fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, dar, după ce a oprit autoturismul, șoferul a coborât din acesta și a încercat să se sustragă, însă a fost imobilizat de polițiști.În toate cauzele s-a întocmit dosar de cercetare penală.