ALARMANT! Mai mulți șoferi DROGAȚI, depistați pe străzile Constanței. Au consumat COCAINĂ, AMFETAMINĂ sau CANNABIS

În sfârșitul de săptămână care s-a încheiat, polițiștii constănțeni au depistat mai mulți șoferi care erau la volan sub influența substanțelor psihoactive. Astfel, sâmbătă, în jurul orei 18.30, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Remus Opreanu din municipiul Constanța, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la cocaină. Acesta a fost condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.În aceeași zi, în jurul orei 18.15, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Gării, fiind sub influența substanțelor psihoactive.Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la amfetamină. Acesta a fost condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.De asemenea, în seara zilei de sâmbătă, în jurul orei 21.15, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 Poliție au identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Pompiliu Eliade, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la amfetamină și metamfetamină.Acesta a fost condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.Reamintim că în aceeași, în cadrul unei ample acțiuni desfășurate alături de militarii de la Inspectoratul Județean de Jandarmi, polițiștii au depistat un tânăr de 24 de ani, care conducea în Constanța, deși la testarea cu aparatul drustest a reieșit că era sub influența amfetaminei și cannabis-ului.În toate cazurile au fost întocmite dosare penale.