Accident pe un drum județean din Constanța: șoferița a fugit, pietonul rănit a sunat la Poliție

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au identificat, luni, 13 martie, ora 00.20, un bărbat de 35 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Giurgiului din comuna Mihai Viteazu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauză s-a constituit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sau a altor substanțe.De asemenea, în seara zilei de duminică, în jurul orei 22.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia – Biroul Rutier au fost sesizați de un bărbat, de 27 de ani cu privire la faptul că a fost accidentat, de un autoturism, pe DJ 392, în satul Plopeni, în timp ce traversa drumul județean. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că pietonul ar fi traversat neregulamentar și că acesta se află sub influența băuturilor alcoolice, iar conducătorul auto a părăsit locul accidentului, fără încuviințarea organelor de poliție. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului rutier, bărbatul a fost ușor rănit. Ulterior, polițiștii au identificat-o pe conducătoarea auto care a părăsit locul accidentului, respectiv o femeie, de 35 de ani. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a constituit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.La rândul lor, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 3 Poliție au identificat un minor, de 16 ani, care a condus un autoturism, pe strada Lebedei, fără a deține permis de conducere corespunzător categoriei B. În cauză s-a constituit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.