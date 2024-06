Polițiștii s-au răzgândit și nu mai boicotează alegerile! "Democrația trebuie să funcționeze în România"

În urma publicării deciziei sindicaliștilor, deputatul Adrian Felician Cozma a depus la Camera Deputaților mai multe amendamente pentru a corecta unele aspecte privind pensiile militare de stat. „Am propus, astfel, ca pentru calculul pensiei militare de stat pentru personalul militar, polițiști și polițiștii din sistemul penitenciar în rezervă sau retragere să se utilizeze cuantumul soldei de grad/salariul gradului profesional al personalului militar, polițiști și polițiștii de penitenciare în activitate”.



Prin urmare, deocamdată, polițiștii SNPPC au decis să amâne boicotarea alegerilor, pentru a demonstra că sunt deschiși la dialog social. „Pentru europarlamentare și locale vom asigura paza la secțiile de vot. Noi ca sindicat, la nivel național, am luat această decizie având în vedere că parte din revendicările noastre s-au soluționat pozitiv, pentru a da un semnal că suntem deschiși dialogului social față de cei care sunt la putere, indiferent de culoarea lor politică”, a declarat, pentru Cuget liber, Vasile Zelca, președinte SNPPC.





În ceea ce privește următoarele seturi de alegeri, sindicaliștii susțin că măsura boicotării încă este posibilă și că depinde de cum vor decurge următoarele negocieri.





„Pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, mai avem de discutat, pentru că mai sunt câteva probleme care trebuie rezolvate de către Guvern. Deci, mai avem niște negocieri de dus, dar deocamdată păzim secția de vot, pentru că democrația trebuie să funcționeze în România”, a mai spus Vasile Zelca.











Boicotarea alegerilor, ca formă de protest, a stârnit interesul și polițiștilor din alte sindicate, care au vrut să fie solidari față de colegii lor.





„Într-adevăr, au fost discuții cu privire la o astfel de formă de protest, având în vedere că aveam mai multe nemulțumiri de ordin salarial raportate la deciziile Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne. În aceste ultime trei săptămâni, am avut mai multe întâlniri cu conducerea MAI, cu ministrul Predoiu, cu secretarii de stat și am ajuns la un consens în ceea ce privește drepturile colegilor noștri, fapt pentru care am sistat orice fel de acțiune cu privire, cel puțin, la acest tur de alegeri”, a susținut Gabriel Gîrniță, președintele SIDEPOL București.











Proiectul de lege care a stârnit nemulțumirea membrilor SNPPC, dar și a celorlalți polițiști prevede majorarea cu 10% a salariilor persoanelor plătite din fonduri publice, cu excepția unor familii ocupaționale care au primit deja majorări salariale în ultimii ani, dar și a categoriei precizate în Anexa VI a Legii-cadru 153/2017, respectiv personalul ce activează în Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.