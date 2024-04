Ziua trei de proteste. Polițiștii strigă, conducerea IPJ Constanța se face că nu aude!

Potrivit noilor reglementări din cadrul IPJ Constanța, de la data de 1 mai, polițiștii ar urma să lucreze în program de opt ore, în loc de 12 ore, cum făceau până acum și cum se obișnuiește în cadrul mai multor instituții precum Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Jandarmi Județean.





Polițiștii constănțeni susțin că sunt niște cobai, deoarece reorganizarea care are loc acum în cadrul IPJ Constanța va fi evaluată, după care schimbările care sporesc activitatea vor fi implementate la nivel național. „Noi suntem un fel de cobai care nu sunt în stare și nu înțeleg ce se poate întâmpla în următoarele două luni în ture de opt ore”, susțin oamenii legii.



Această schimbare în programul de lucru al polițiștilor nu doar că le lasă mai puțin timp pentru odihnă, dar reduce și numărul de echipaje care patrulează orașul. „În momentul de față, când te trece unde sunt subunități care au două patrule în momentul de față, la programul de opt ore vor rămâne, în unele zile, cu o patrulă. Noi nu suntem poliția perfectă, dar cred că suntem perfectibili. Dacă la tura asta de 12-24 ore am avea o patrulă în plus ar însemna creșterea siguranței cetățeanului, o prezență mai mare a polițiștilor pe stradă, clar ar duce la sporirea siguranței cetățeanului”, a spus Florin Paraschiv.



Cum se face că aceste schimbări vor fi introduse în Constanța, de 1 mai



Această uniformizare a programului de opt ore trebuia să fie implementată încă de la începutul anului, din momentul în care a fost demarată reorganizarea, însă polițiștii și sindicaliștii au insistat ca programul de 12 ore să nu fie schimbat.









„Comanda IPJ a lăsat un răgaz de trei luni și ne-au promis că vor reanaliza. Înainte de a începe protestul, noi am mers la fiecare subunitate unde s-a întocmit tabel cu toți lucrătorii din compartimentul siguranță și ordine publică, care au semnat și au prezentat motivele pentru care nu poate fi implementată tura de opt ore. Noi am trimis motivația către IPJ, către domnul ministru și am așteptat un răspuns pe care nu l-am primit până acum”, a transmis vicepreședintele SIDEPOL Constanța.







Puțini protestatari, dar mulți susținători



Dacă de regulă importanța protestelor stă în numărul protestatarilor, în cazul poliției această idee nu se aplică. Deși nu sunt prea mulți pe stradă, potrivit declarației anterioare, majoritatea polițiștilor de la toate subunitățile sunt de acord cu păstrarea programului de 12 orie.





„Cum am spus mai devreme, la nivelul fiecărei subunități din județul Constanța lucrătorii au semnat tabele că își doresc această tură pentru că cea de opt ore este foarte obositoare, dar este foarte greu să îi scoți de pe ture”, a mai spus Florin Paraschiv.





El mai susține că, mai mult decât atât, la nivelul IPJ Constanța sunt angajați mulți tineri cărora le este frică să protesteze. „Mulți mi-au spus în privat că, dacă ies la protest, nu li se mai aprobă raportul pentru a se muta în județul de domiciliu, ba că le-au spus anumiți șefi că oricum, orice ar face, hotărârea este luată, sunt ușor influențabili”.







Rufele se spală în familie, dar familia nu este prezentă



Potrivit lui Florin Paraschiv, problemele ce privesc IPJ Constanța nu ar trebui să ajungă discutate pe stradă, la proteste, însă până acum polițiștii nu au fost ascultați: „Poate unii consideră că nu trebuie să cerem în stradă drepturile acestea. Și eu sunt de aceeași părere, dar câteodată suntem nevoiți să ieșim în stradă pentru că am încercat să discutăm și totuși nu am adus la cunoștința opiniei publice toate problemele pe care le mai avem. Multe trebuie discutate în interior, să ne spălăm rufele în familie, dar încă așteptăm să fim ascultați”.





Acesta a mai menționat că în urmă cu câțiva ani au mai fost proteste organizate la Poliția Mangalia, iar dacă atunci erau băgați în seamă, poate acum lucrurile stăteau altfel.





Cu toate acestea, sindicatele și polițiștii nu se dau bătuţi și anunță că după sărbători vor organiza săptămânal proteste de amploare la care vor participa și alte sindicate. „După sărbători, ne vom uni și cu alte sindicate, ne regrupăm și încercăm să continuăm săptămânal protestele. Am avut propuneri și de la ONG-uri și de la civili, dar am spus să nu amestecăm lucrurile”, a declarat Florin Paraschiv, vicepreședinte al SIDEPOL Constanța.