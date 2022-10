Polițistul de ordine publică, o "struțocămilă"! Propuneri pentru a scoate structura din colaps

Structurile de poliție din mediul rural, în colaps





Structurile de ordine publică, în special cele din mediul rural, nu mai pot asigura un grad de siguranță publică adecvat. O recunosc inclusiv polițiștii, care adaugă că este nevoie de o regândire a conceptului, dar nu așa cum îl văd mai-marii din minister. Un sondaj realizat de Sindicatul Europol ilustrează, prin vocile oamenilor care patrulează pe străzi și intervin la solicitări la 112, la scandaluri, iar apoi soluționează plângeri penale, care sunt marile neajunsuri, care se agravează de la an la an: oameni în uniformă din ce în ce mai puțini, posturi de poliție cu lacătul pe uși, riscul de a-i descuraja pe cetățeni să mai depună plângeri etc. Din cauza acestor probleme, dar și a altora, „acest segment operativ este în colaps”, spun polițiștii. Multe secții au doar câte unul sau doi polițiști, care nu știu ce să facă mai întâi.



Recompartimentarea, o soluție: este nevoie de sectorul de siguranță publică





Redăm, în rândurile următoare, câteva dintre opiniile polițiștilor cu privire la problemele cu care se confruntă și soluțiile pe care le propun ei. „Lucrez în sistem de 26 de ani și de tot atâția ani în stradă, în mediul rural. Pentru eficientizarea poliției în mediul rural, propun ca la nivelul secțiilor de poliție rurală să se înființeze compartimentul de siguranță publică. Acesta ar prelua toată activitatea de patrulare, cu tot ce presupune componența patrulelor de ordine publică, iar ideal ar fi să fie aduși alți polițiști decât cei existenți (eventual, transferați jandarmi). Polițiștii rămași să îndeplinească strict activitate de poliție judiciară. În prezent, facem de toate și nimic calitativ”, este opinia transmisă de un om al legii.



„La țară, se lucrează haotic”





Un alt polițist consideră că la ora actuală s-a ajuns la „un nivel maxim de saturație și demotivare a lucrătorilor”. „În mediul rural, se lucrează haotic, în sensul că fac de toate și nimic bine, calificat sau eficient. După părerea mea, secțiile de poliție rurală trebuie recompartimentate, lucrătorii să fie specializați, respectiv să fie înființate compartimente de patrulare și compartimente de criminalitate judiciară (așa cum au fost gândite inițial secțiile rurale, pe principiul de organizare similar secțiilor urbane). Lucrătorii din rural nu mai acționează demult pe raza unei singure localități, ci pe 6 – 8 localități, iar raza de competență depășește populația unui oraș, faptele penale grave comise (violuri, lipsiri de libertate, tâlhării) sunt frecvente. Factorii de decizie nu vor să înțeleagă faptul că dacă aceeași patrulă face intervenția la 112 la un caz, ia măsurile de ordine publică, apoi cercetarea penală, actele de urmărire penală, reținere și prezentare la parchet și judecătorie, totul sub presiunea faptului că vine următorul apel la 112 și nu are cine să intervină, munca lucrătorilor este ineficientă, superficială, în ritm alert și epuizant, apar greșeli. Spre deosebire, în urban, patrula de ordine publică are «pătrățica» sa, iar cercetarea este preluată de echipa de judiciar”, a transmis omul legii.





„Printre propunerile pentru reorganizarea structurilor de ordine publică, pe primul loc se află eliminarea calității de polițist judiciar, pentru toți polițiștii de ordine publică, întrucât în prezent polițistul de ordine publică este o struțocămilă, nicăieri întâlnită în statele dezvoltate. Având în vedere creșterea numărului de dosare se poate spune și că polițistul de ordine publică, ce are calitatea de organ de cercetare penală, are tot interesul să nu se sesizeze din oficiu și să nu constate fapte flagrante, tocmai pentru a nu adăuga mai multe dosare la cele existente, tot el fiind cel care va trebui să răspundă de ce nu sunt rezolvate. De asemenea, polițiștii de la posturile de poliție ar trebui să își desfășoare programul în intervalul 8.00 -16.00, având rol de polițiști de proximitate, prevenirea delincvenței și cunoașterea populației. Acest lucru va veni în sprijinul cetățenilor de la sate care, în lipsa telefoanelor mobile (pentru apelarea la 112), sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari până la cea mai apropiată secție de poliție, postul fiind închis, în ultimii ani se simte lipsa polițiștilor de la posturi”, a susținut un alt polițist.





Rămâne de văzut dacă vreuna dintre ideile avansate de polițiști către superiori, prin vocea sindicaliștilor, va fi auzită și de puterea legislativă, sau dacă modificările vor însemna, de fapt, sarcini noi la o fișă a postului deja încărcată, fără remunerație suplimentară și fără vreo schimbare eficientă.





Începând cu 1 octombrie, Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică este funcțional în trei județe și în București, iar în următorii doi ani se va răspândi în întreaga țară, pentru ca toți agresorii pentru care sunt emise ordine de protecție să fie monitorizați cu brățări electronice. Poliția se modernizează, s-ar putea spune! În fapt, introducerea acestor noi dispozitive va aduce noi sarcini pentru o categorie de polițiști deja suprasolicitată: cei de la ordine publică. „Joi, 13 octombrie, a avut loc o consultare la sediul Poliției Române, Direcția de Ordine Publică, pe tema noii concepții privind managementul structurilor de ordine publică. În fapt, se dorește modificarea dispoziției 123/2012, urmare a aplicării sistemului informatic de monitorizare electronică, urmând a fi extins în toată țara. Sunt vizate modificări ale tuturor structurilor de ordine publică, implementarea de noi atribuții în fișa postului și modificări ale anumitor funcții”, a arătat Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.