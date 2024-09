Prietenii interzise de un nou proiect de lege, îndreptat împotriva pedofiliei

Dacă textul proiectului de lege ar fi aprobat, persoanele majore care se împrietenesc sau oferă cadouri minorilor sub 16 ani cu scopul de a întreține relații sexuale riscă închisoare între șase luni și trei ani sau amendă. Pedeapsa se mărește cu o treime dacă persoana majoră îi cere minorului să păstreze secretul sau dacă minte cu privire la vârsta lui.





„(2) Fapta persoanei majore de a iniția o relație de prietenie, precum și de a promite îngrijire, ocrotire, cadouri sau sume de bani unei persoane care nu a împlinit vârsta de 16 ani, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute la art. 218 – 219^2 sau la art. 374, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță.





(4) Cu aceleași pedepse prevăzute la alin. (2) si (3) se sancționează faptele săvârșite împotriva unei persoane majore care se prezintă drept un minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau care simulează, în mod credibil, un minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță”, prevede textul proiectului de lege.





Această lege a fost propusă pentru prima dată la data de 12 august, însă a fost retrasă la data de 27 august. Față de varianta inițială, textul actual al proiectului are un articol în plus și precizează că pedepsele se aplică și în mediul online.



Victimele grooming-ului din România





Diana, o tânără din județul Constanța, susține că atât ea, cât și prietenele ei au trăit cel puțin o experiență în care au devenit victime ale grooming-ului.





„De când am intrat la pubertate și până în prezent, măcar o dată pe an am fost abordată de bărbați mult mai mari decât mine. Când eram mică încercau să îmi cumpere orice, iar eu mă simțeam copleșită, însă mai târziu am realizat ce își doresc cu adevărat și am început să îi ignor.





Din câte am vorbit cu prietenele mele, aproape toate am trăit aceeași experiență, iar unele dintre ele au ajuns chiar să aibă relații cu bărbați mult mai maturi”, a susținut Diana.





Alexandru Constandachi, cunoscut ca „Justițiarul de Berceni”, a tras un semnal de alarmă în spațiul public, dar și în rândul tinerilor, demascând și postând constant pe internet bărbați care încercau să se apropie de minori.

Grooming-ul reprezintă modalitatea prin care un bărbat încearcă să câștige încrederea unui minor, pentru a-l convinge ulterior să întrețină relații sexuale cu acesta. Potrivit noului proiect de lege, grooming-ul este: „fapta persoanei majore de a iniția o relație de prietenie, precum și de a promite îngrijire, ocrotire, cadouri sau sume de bani unei persoane care nu a împlinit vârsta de 16 ani”.