Bogdan Bola a depus un nou proiect în Parlament. "Nu permitem tăierea pensiilor"

„Este datoria noastră, a parlamentarilor, să intervenim pentru protejarea pensiilor care scad, urmare a recalculării haotice făcute de incompetenta guvernare PSD - PNL. Da, vorbim de acele 800.000 de pensii înghețate care rămân la fel ca până acum, așa cum minte Ciolacu, dar care vor fi afectate de rata inflației și care, în realitate, scad. De aceea, împreună cu colegii mei din Forța Dreptei, am depus în prima zi a noii sesiuni parlamentare un proiect de modificare a Legii pensiilor, cu scopul de a proteja pensionarii care vor fi afectați de recalcularea pensiilor conform articolului 144, alin. (6). Da, în timp ce unii doar vorbesc despre asta, plini de emfază și demagogie în an electoral, noi am acționat imediat!





În forma actuală, pensiile care nu au crescut în urma recalculării nu sunt indexate cu rata inflației, ceea ce duce la o erodare a puterii de cumpărare. De exemplu, un medicament care anul trecut costa 50 de lei, acum îl cumpărați cu 60 de lei, iar anul viitor cu 70 de lei. În tot acest timp, pensia dvs. rămâne la fel. Înțelegeți? Tăierea pensiilor este neconstituțională, dar exact asta face Guvernul pe sub masă, evitând să indexeze pensiile cu rata inflației”, a transmis Bogdan Bola.





Totodată, parlamentarul constănțean a explicat ce se propune prin acest proiect. Este vorba despre indexarea anuală a pensiilor care nu au fost mărite în urma recalculării.





„Ce propun prin acest proiect? Simplu: modificarea articolului 144, alin. (6), astfel încât pensiile care nu au beneficiat de o creștere în urma recalculării să fie indexate anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației. Această măsură va asigura că toți pensionarii afectați de recalculare își vor menține puterea de cumpărare. Practic, noi nu permitem tăierea pensiilor, nici oficial, nici pe ascuns, prin inflație, ca pesediștii. De ce este importantă această modificare? Pensionarii aflați în situația prevăzută de articolul menționat mai sus nu au nicio vină și nu ar trebui să sufere din cauza efectelor inflației. Prin această modificare, vreau să mă asigur că pensiile acestor oameni nu vor pierde din valoare în timp, corectând astfel o nedreptate. Consider că este de datoria tuturor parlamentarilor, indiferent de culoare politică, să voteze această inițiativă. România nu poate fi mumă pentru unii pensionari și ciumă pentru alții”, a mai spus Bogdan Bola.





Aşadar, Bogdan Bola a depus în Parlamentul României un proiect de modificare a legii pensiilor pentru a-i proteja în acest fel pe pensionari.