Primar jefuit de 100.000 de euro, în timp ce petrecea la un botez. Copiii minori erau singuri acasă!

„Sunt niște camere de supraveghere, dar au fost ocolite printr-un punct mort. Nu bănuiesc pe nimeni, nu cred că știa nimeni. Nu țineam în casă. Am vândut niște utilaje mai vechi, eu lucrez niște terenuri, și urma să îmi achiziționez o combină agricolă. Am scos niște bani. Nu țineam ascunși, îi țineam în casă. La mine în casă nu intrau persoane străine. Eu am ajuns la două fără ceva de la un botez și am văzut ușa deschisă, urme și am constatat jaful. Nu s-au mai întâmplat spargeri în ultimul timp. Problema cea mai gravă este că copiii mei minori erau în casă. Hoții s-au dus până la ușa lor, pe urmă au văzut că priveau la televizor. S-au mutat în celelalte camere, au răsturnat pe acolo”, a spus primarul la Antena 3.

Ionuț Gîrgă, primarul comunei Dîrvari din judeţul Mehedinţi, a rămas fără 100.000 de euro după ce a fost călcat de hoți în timp ce se afla la un botez. Răufăcătorii au intrat în locuință în timp ce copiii minori erau acasă, scrie romaniatv.netPolițiștii care anchetează furtul țin cont de faptul că spărgătorii n-au intrat cu forța în casa primarului!Primarul și-a dat seama că a fost călcat de hoți când s-a întors acasă, după care a şi alertat, imediat, poliția. Acesta a explicat și de ce avea în casă o sumă atât de mare de bani.