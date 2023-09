RAZIE în SUDUL LITORALULUI. Șoferii nu s-au învățat minte: doi tineri, depistați DROGAȚI la volan

În perioada 30-31 august, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. Acțiunea s-a desfășurat pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, având ca scop depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Astfel, au fost testate 61 de persoane cu aparatul etilotest și 5 persoane cu aparatul drugtest. În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale la O.U.G. 195/2002, în valoare totală de peste 6.100 de lei. De asemenea, au fost reținute, în vederea suspendării, 4 permise de conducere și au fost constatate două infracțiuni la regimul circulației rutiere.Joi, 31 august, polițiștii au identificat un bărbat, de 45 de ani, care a condus un autoturism, pe D.N. 39, aparatul radar înregistrând viteza de 103 km/h, pe un tronson de drum unde viteza legală este de 50 km/h. În aceeași zi, în jurul orei 01.00, polițiștii au identificat un bărbat, de 21 de ani, care a condus un autotursim, pe D.N. 39, în stațiunea Vama Veche, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la canabis. Ulterior, a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.Tot în Vama Veche, în ziua de miercuri, 30 august, polițiștii au identificat un bărbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Plajei, din stațiunea Vama Veche, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la canabis. Ulterior, bărbatul a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenței substanțelor psihoactive în sânge.În ambele cauze s-a întocmit dosar de cercetare penală.