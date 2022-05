Rezerviști voluntari, pentru prima dată în Poligonul Capu Midia. "Îmi pare rău că nu am rămas în Armată"

În viața civilă, sublocotenentul rezervist Aurelian Bădic este inginer mecanic. Din 2019 a îmbrăcat uniforma militară și timp de două săptămâni participă la pregătiri militare. Este prima dată când a venit în Poligonul Capu Midia, pentru a participa la cel mai mare exercițiu întrunit al batalioanelor de artilerie antiaeriană din bazele aeriene române - AZUR 22.11.





„Este o experiență pe care mi-o doream de când am terminat pregătirea de la Boboc. Tragerea a fost impresionantă! Știam teorie, dar în practică trăirile sunt altele: am vrut să simt tăria tunului și forța de nimicire. Am putut observa, din poziția în care am fost, cum s-au descurcat colegii mei de pe tun, iar sentimentul a fost copleșitor”, a declarat Aurelian Bădic. De asemenea, el recunoaște că așteaptă să ajungă acasă și să povestească familiei sentimentele trăite în poligonul de trageri.



Pentru prima dată la instrucții în Poligonul Capu Midia





Tot la prima experiență practică s-a aflat și caporalul rezervist voluntar Cătălin Robu, de meserie ospătar în viața civilă. A îndeplinit funcția de servant 1 pe tunul de calibrul 57 mm la tragerile din poligonul Capu Midia și a fost nerăbdător să treacă de la „rece” la „cald”, cum spune el, adică de la teorie la practică.











Tragerile la care a participat au fost pentru el o experiență intensă și spune că el și echipajul din care a făcut parte nu ar fi reușit să îndeplinească misiunea ca la carte, chiar dacă aveau baza teoretică, dacă nu ar fi fost ajutați de militarii cu experiență din cadrul Batalionului 864 Apărare Antiaeriană Fetești și care, potrivit lui, „au dat dovadă de profesionalism și de răbdare”.







Regretă că nu a rămas în Armată acum aproximativ 20 de ani, după efectuarea stagiului militar obligatoriu.



„Am trei băieți și vreau să le dau un exemplu că haina militară o poți purta cu respect, cu fruntea sus și, dacă eu pot să o fac acum, să o facă și ei la vârsta la care trebuie, iar când vor ajunge la vârsta mea să aibă o experiență mult mai vastă decât am eu”, a afirmat caporalul rezervist voluntar. În perioada de pregătire de la Capu Midia a ținut permanent legătura cu ei și cu soția, dar recunoaște că „sunt trăiri pe care nu le poți transmite prin telefon, așa că abia aștept să îi văd și să le răspund la întrebări, pentru că vor avea multe”.







Cu ceva mai multă experiență în armată este sublocotenentul rezervist voluntar Marian Mare, în viața de zi cu zi inginer mecanic, specializarea reparații locomotive. Cât a fost concentrat la tragerile de la Capu Midia a fost comandant pluton 1, bateria 3 rezerviști voluntari în cadrul aceluiași batalion care aparține de Baza 86 Aeriană Borcea. Și el s-a aflat pentru prima dată în poligonul de la malul mării. Primul contact cu armata l-a avut în anul 2002. „Atunci am urmat cursurile Școlii de Aplicație a Ofițerilor în Rezervă de la Cernica. Venind după atâția ani aici, antrenamentul a fost de bun augur și eu zic că ne-am descurcat bine, din punctul meu de vedere, mai ales pentru marea majoritate care sunt începători”, a spus sublocotenentul rezervist voluntar.











„Azur 22.11” este cel mai mare exercițiu de artilerie antiaeriană din poligonul complex de trageri de la Capu Midia, executat de militarii bazelor aeriene din România. Exercițiul a reunit la malul mării peste 200 de militari, care au avut prilejul să exerseze tragerile de inițiere cu mitralierele MR-4 și cu tunurile antiaeriene calibrul 57 mm, iar rolul inamicului l-au jucat avioanele radiodirijate și bombele luminoase lansate de specialiștii Centrului Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”.





Reamintim că Armata României a lansat, pe 16 mai, o nouă campanie de recrutare de rezerviști voluntari, în cadrul căreia sunt puse la „bătaie” 871 de posturi.