Săptămâna Europeană a Sportului, celebrată în Forțele Navale

În perioada 23-30 septembrie 2023, în spațiul european s-au desfășurat activități sub egida Săptămânii Europene a Sportului (SES), inițiativă condusă de Comisia Europeană care vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile practicii sportive și ale activității fizice regulate.În acest context, la nivelul Statului Major al Forțelor Navale, sub coordonarea Biroului educație fizică militară s-au desfășurat mai multe activități: pe 28 septembrie, Ziua Națională a Sportului la Locul de Muncă, în unitățile militare și instituțiile de învățământ militar, sub conducerea specialiștilor și responsabililor cu educația fizică militară, s-au desfășurat în facilitățile sportive existente, următoarele activități: jocuri sportive (fotbal, volei, fotbal-tenis, tenis de masă), atletism-ștafete, jocuri de mișcare și exerciții fizice pentru dezvoltarea calităților motrice. Ulterior, pe 30 septembrie, în cadrul competițiilor sportive inter-instituționale intitulate „Be Active Corporate Games”, desfășurate în garnizoana București, la care cinci cadre militare și soldați gradați profesioniști au fost selecționați în cadrul lotului reprezentativ al Ministerului Apărării Naționale, participând la următoarele discipline sportive/probe: barcă de 10 (locul I), baschet 3x3, tenis de masă și volei.În urma participării personalului din cadrul Forțelor Navale la aceste activități, s-au evidențiat spiritul de echipă, competivitatea și fair-play-ul de care a dat dovadă, atât în mediul militar, cât și în cel civil, răspunzând astfel invitației Agenției Naționale pentru Sport, care a fost stuctura responsabilă de coordonare a activității.