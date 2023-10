Un polițist și un pompier au fost arestați pentru pedofilie. Ei ar fi întreținut relații sexuale cu trei copile

Faptele s-ar fi petrecut în ultimii 3 ani.



Polițistul, în vârstă de 27 de ani, ar fi întreținut raporturi sexuale cu două adolescente de 12, respectiv 13 ani.



Colegul său, pompier angajat în cadru ISU, în vârstă de 21 de an ar fi întreținut relații cu o minoră de 13 ani, de mai multe ori şi ar fi făcut poze şi înregistrări video cu minora în ipostaze sexuale explicite.



În timpul perchezițiilor au fost găsite mai multe telefoane și dispozitive de stocare. Polițistul, angajat din 2016, era suspendat încă din iunie, după ce a fost trimis în judecată de DNA pentru fals intelectual și abuz în sereviciu. În plus, în vara aceasta, ar fi lovit o tânără, pe stradă, în timpul său liber.



Pompierul era angajat la detașamentul 2 din Iași. Contractul de muncă, semnat în urmă cu un an, îi va fi suspendat până la o decizie definitivă a instanței, potrivit sursei amintite.

Un poliţist şi un pompier din Iaşi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile fiind acuzaţi de act sexual cu un minor, respectiv pornografie infantilă, scrie stiri.tvr.ro