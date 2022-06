Scuza găsită de un şofer prins drogat cu trei tipuri de droguri: "Am mâncat o salată cu oţet"

Dialogul dintre poliţist şi şoferul drogat a fost publicat pe pagina de Facebook a Poliţiei Române.







"Dialog aseară între un polițist și un conducator auto:



- Cocaină- pozitiv. Canabis-pozitiv. Amfetamină-pozitiv.







- V-am zis, am mâncat o salată cu oțet.



- Vedeți că le-ați încurcat. Salata cu oțet e scuza pentru cei care au băut. La dumneavoastră alcoolemia e zero. Altă problemă aveți. Sigur nu ați consumat nimic?



- Sigur nu… și sigur e de la nurofen. Am luat un nurofen.



- Și ați mâncat și o salată cu oțet.



- Văd că nu înțelegeți. Dați-mi amendă, luați-mi permisul…



- Facem și un dosar penal. Și mai e ceva, o să stați puțin de vorbă cu colegii mei de acolo. Cu ei discutați despre farmacie.







- Ce farmacie?



- Cea de unde ați luat nurofenul.



- Păi nu l-am luat de la farmacie.



- Exact așa am zis și noi.



Recomandare: ca să nu vă puneți viața în pericol, luați nurofen doar de la farmacie.



Altfel, “nurofenul” dat de un “prieten” vă va da mari dureri de cap și vă va pune viața în pericol!", se arată în postarea de pe Facebook.





