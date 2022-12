Șefa Direcției de Cultură Constanța, Magdalena Tiță, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru luare de mită

Directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Constanța, Magdalena Tiță, și inspectorul superior Mădălina Elena Cliante, din cadrul aceleeași instituții, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu Direcția Națională Anticorupție. Cele două acorduri au ajuns în atenția magistraților de la Tribunalul Constanța, care au stabilit primul termen în dosar în luna februarie 2023.Potrivit DNA, cele două angajate ale Direcției de Cultură sunt anchetate pentru luare de mită. În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: „În data de 09 noiembrie 2022, inculpatele Tiță Magdalena și Cliante Elena Mădălina, în calitățile menționate mai sus, ar fi primit de la o persoană (martor în cauză) suma de 2.000 lei (câte 1.000 lei de fiecare), pentru a-și îndeplini îndatoririle de serviciu, în sensul emiterii unui aviz necesar realizării planului urbanistic zonal pentru o suprafață de teren amplasată în localitatea Valu lui Traian.În prezența avocaților, cele două inculpate au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul inculpatei Tiță Magdalena, 1 an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea unor drepturi, în cazul inculpatei Cliante Elena Mădălina. Dosarele de urmărire penală privindu-le pe cele două inculpate împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Constanța”.Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Reamintim că speța a ajuns în atenția procurorilor anticorupție după ce cazul le-a fost semnalat anchetatorilor prin linia Call Center a Direcției Generale Anticorupție. „Anterior, la data de 8.11.2022, denunțătorul a apelat linia Call – Center 0.800.806.806 a Direcției Generale Anticorupție și a sesizat faptul că o persoană din cadrul Directiei Județene de Cultură Constanța i-a solicitat, în numele șefei instituției, suma de 2000 de lei pentru a-i facilita obținerea unui aviz necesar într-o procedură cadastrală constând în evitarea unor formalități/demersuri a căror îndeplinire ar fi necesitat mai mult timp și costuri suplimentare. În aceeași zi, acesta s-a prezentat la sediul Serviciului Judeţean Anticorupţie Constanţa, ocazie cu care a depus denunț. Cele două persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, față de una dintre acestea luându-se măsura controlului judiciar”, se arăta în comunicatul DGA Constanța.