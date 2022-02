Șefii Forțelor Aeriene din Germania, Italia și România vin la Baza Mihail Kogălniceanu

Militarii aliați care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită împreună cu militari ai Forțelor Aeriene Române în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu vor fi vizitați marți, 1 martie, de șefii Forțelor Aeriene din Germania, Italia și România. Cu acest prilej se va desfășura o activitate demonstrativă privind modul de executare în comun a unei misiuni de Poliţie Aeriană Întărită, la care vor participa aeronave aparţinând Forțelor Aeriene Germane, Forțelor Aeriene Italiene și Forțelor Aeriene Române.În executarea acestui exercițiu este inclusă și interceptarea unei aeronave „țintă”, reprezentată de un avion de transport C - 27 J Spartan din dotarea Forţelor Aeriene Române, care va evolua pe traiectul Baza 90 Transport Aerian Otopeni – Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și, ulterior, pe traiectul Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu – Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”– Baza 90 Transport Aerian Otopeni.În prezent, Forţele Aeriene Române execută alături de militari din forțele aeriene ale Italiei, Germaniei și Statelor Unite, misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO pentru apărarea spaţiului aerian naţional. Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilităţii între Forțele Aeriene Române, cele italiene, americane şi germane. Poliția aeriană întărită sub comandă NATO este o misiune de apărare colectivă pe timp de pace pentru protejarea integrității spațiului aerian al Alianței.Misiunea principală a serviciului de luptă-poliție aeriană este apărarea spațiului aerian național, prin interceptarea aeronavelor care pătrund pe teritoriul național fără autorizație, din diverse motive.