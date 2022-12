Semnal de alarmă tras de un medic: „Știți ce pot păți copiii din cauza petardelor?”

Medicul Tudor Ciuhodaru a tras un semnal de alarmă cu privire la pericolele care îi pasc pe copiii care folosesc petarde. Deși interzise de autorități, aceste articole pirotehnice sunt puse în vânzare în preajma sărbătorilor de iarnă, ajung pe mâna copiilor și pot provoca răni pe viață.„Atenție părinți și bunici. Voi ştiţi ce pot păţi cei mici de la petarde? O fetiță de doar 13 ani a ajuns deja la urgențe după un traumatism la nivelul ochiului drept. Până când parlamentarii vor vota legea Ciuhodaru ce prevede predarea educației pentru sănătate și a noțiunilor de prim ajutor în toate școlile din România e bine de știut: dispozitivele pirotehnice vă pot duce direct în sala de operaţii şi chiar şi așa puteţi rămâne mutilaţi”, a subliniat medicul.Riscurile cresc atunci când sunt utilizate în spaţiile închise şi aglomerate sau de către copii sau de cei care au consumat mult alcool.„Patologia lezională produsă de petarde merge de la arsuri până la plăgi, fracturi deschise, amputaţii traumatice sau leziuni oculare. Cele mai frecvente şi grave leziuni sunt arsurile de grad III-IV la nivelul mâinii sau feţei. Leziunile oculare nu au lipsit în niciun an din bilanţul traumatic”, a mai afirmat doctorul Ciuhodaru.Din punct de vedere legal confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu astfel de produse, precum şi a artificiilor din categoria «obiecte zburătoare luminoase» şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an. În cazul contravenţiilor, amenzile se ridică până la 7.500 de lei, iar pentru minorii sub 14 ani vor răspunde părinţii, aceştia urmând a fi sancţionaţi cu amenzi între 100-500 de lei.„Totodată vă recomandăm să vă prezentaţi de urgenţă la spital şi să nu temporizaţi rezolvarea leziunilor care fără tratament duc constant la apariţia complicaţiilor”, a concluzionat cadrul medical.