Şi-a violat şi agresat fizic fosta concubină, apoi i-a luat fetiţa în vârstă de 1 an şi 8 luni

La data de 6 februarie 2024, la Postul de Poliţie Bălăşeşti s-a prezentat o tânără în vârstă de 22 de ani, care a reclamat faptul că, în cursul nopţii de 4 spre 5 februarie, în timp ce se afla la domiciliul său din comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi, ar fi fost agresată fizic de către fostul ei concubin în vârstă de 21 de ani. După agresiunea fizică, bărbatul ar fi luat copilul lor minor, o fetiţă, de 1 an şi 8 luni, şi s-ar fi deplasat la adresa sa de domiciliu din comuna Zorleni, judeţul Vaslui."Au fost demarate în regim de urgenţă verificări şi cercetări de către poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Bereşti şi ai Postului de Poliţie Bălăşeşti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, în urma cărora s-a stabilit faptul că, la data de 4 februarie 2024, în jurul orei 23,00, tânărul de 21 de ani s-ar fi prezentat la adresa de domiciliu a fostei sale concubine, iar după unele discuţii în contradictoriu ar fi agresat-o fizic şi apoi ar fi părăsit imobilul. De asemenea, în cursul aceleiaşi nopţi, în jurul orei 01,00, bărbatul ar fi revenit la imobilul fostei concubine, unde ar fi pătruns fără drept şi fără consimţământul vreunei persoane, la adresă aflându-se în acel moment, reclamanta alături de fiica sa, dar şi părinţii acesteia care se aflau în altă încăpere. Cel în cauză a ajuns până în camera unde se afla reclamanta, unde, din nou ar fi agresat-o fizic, iar apoi prin constrângere şi împotriva voinţei acesteia, ar fi agresat-o sexual. După aceasta, motivând că în ultima vreme nu ar mai fi petrecut timp cu fiica sa, ar fi luat minora şi s-ar fi deplasat cu un autoturism la adresa de domiciliu din comuna Zorleni, judeţul Vaslui", informează IPJ Galaţi.În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracţiunile de violenţă în familie, violare de domiciliu şi viol."Poliţiştii din Galaţi, cu sprijinul celor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, de la Postul de Poliţie Zorleni, l-au depistat pe tânărul de 21 de ani, la adresa sa de domiciliu. Tot la această adresă unde locuieşte cu părinţii săi a fost găsită şi minora, care a fost reîncredinţată mamei. Cel în cauză a fost condus la sediul Poliţiei Oraşului Bereşti pentru continuarea cercetărilor, precum şi a audierii. După probatoriul administrat în cauza penală, poliţiştii au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore a tânărului, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, 7 februarie, acesta să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive", precizează IPJ Galaţi.Totodată, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu pentru 5 zile, prin care cel în cauză are interdicţia de a se mai apropia de fosta sa concubină.