Șofer drogat cu COCAINĂ, depistat pe străzile din Cernavodă

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă au desfășurat, duminică, 6 august, o acțiune pentru asigurarea climatului optim de ordine și siguranță publică și creșterea gradului de disciplină rutieră. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale la Legea 61/1991, în valoare totală de aproximativ 3.000 de lei. De asemenea, a fost reținut, în vederea suspendării, un permis de conducere și a fost constatată o infracțiune la regimul circulației rutiere.Astfel, în jurul orei 11.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Gării, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la cocaină. Ulterior, a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală.Cu ocazia desfășurării acțiunii, polițiștii le-au adus la cunoștință, conducătorilor auto, prevederile Legii 213/2023, intrată în vigoare la data de 13 iulie a.c., care a înăsprit pedepsele în cazul accidentelor mortale, provocate de șoferii aflați sub influența alcoolului, a substanțelor psihoactive sau care nu dețin permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Astfel, persoana care conduce un vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori fără a deține permis de conducere și provoacă un accident de circulație, soldat cu decesul victimei, va fi condamnată la închisoare cu executare, fiind eliminată posibilitatea condamnării cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.La acțiune au participat și polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, precum și polițiști locali de la Poliția Locală Cernavodă.