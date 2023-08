Tragedia din Crevedia. "Ne este frică să trăim în țara noastră natală!"

„S-a văzut o flacără mare în aer, apoi la circa două secunde o bubuitură foarte mare și un suflu puternic venit spre noi. Cei care nu au stat bine pe picioare au căzut pe jos, alții s-au speriat foarte, foarte rău. A fost o imagine de filme horror. Am o cunoștință la spital care este în stare foarte gravă și sperăm ca totul să fie bine. Sunt trist pe Guvern, pe toată conducerea care este în România. Nu putem să trăim în siguranță. Ne e frică să trăim în țara noastră natală”, a declarat bărbatul.



La scurt timp, autoritățile au început să dea primele declarații oficiale și au anunțat că exploziile de la o stație GPL din Crevedia au provocat două decese și 56 de răniți, cea mai mare parte a victimelor fiind din rândul forțelor de intervenție. Mai multe persoane sunt în stare gravă, iar autoritățile au început să transfere răniți în străinătate prin mecanismul de protecție civilă. Din totalul răniților, 43 de persoane sunt cadre ale MAI (39 pompieri, 2 polițiști si 2 jandarmi). Populația din zona afectată de cele două explozii masive de sâmbătă din Crevedia a fost evacuată.





Anchetatorii spun că stația GPL funcționa fără autorizație de securitate de incendiu, care a fost retrasă în luna iulie 2020. Aceasta a fost închisă în luna octombrie 2020. De asemenea, mai mulți localnici au declarat că și după retragerea autorizațiilor din 2020 au continuat să-și încarce buteliile de gaz acolo, chiar și în ultima perioadă.



Declarație șocantă a primarului din Caracal, tatăl proprietarului stației GPL



Proprietarul firmei care deține stația GPL din Crevedia este fiul primarului din Caracal. În timp ce edilul susține că acea stație nu mai funcționa, localnicii spun că acolo erau încărcate ilegal butelii de aragaz.





Această stație GPL, posibil transformată într-o parcare de cisterne GPL, aparținea unei firme numite Flagas SRL, firmă deținută majoritar de către Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, Ion Doldurea.





Firma mai are încă un asociat, Cosmin Stângă. Contactat de Antena 3 CNN, acesta a precizat că se întoarce din vacanță și că nu are nimic de declarat. SC Flagas SRl este o societate românească care comercializează en-gros și en-detail carburanți auto (inclusiv GPL), în principal în Muntenia și Moldova, are sediul în Caracal, judeţul Olt și deţine control şi asupra Dolchimex SRL, Criana Gas SRL și Motben SRL. Figurează cu 33 puncte de lucru (unul în Dâmboviţa, la Buciumeni), iar 8 dintre ele sunt nu sunt valide, întrucât pentru cele mai multe expiră atestatul.





Într-un interviu pentru România TV, imediat după incendiu, Ion Doldurea, primarul din Caracal, a vorbit despre tragedia produsă la firma fiului său, Ionuţ Doldurea. Întrebat dacă știe că au murit oameni, primarul din Caracal a răspuns: „Ştiu. Este vorba despre o persoană. Ceilalți, pompierii, este problema lor”, a precizat edilul.



Instituțiile statului știau că firma nu avea autorizație de funcționare



Prezent la fața locului, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că firma din Crevedia care deținea rezervoarele GPL care au explodat nu deținea documente sau autorizație de funcționare. De asemenea, acesta a afirmat că aşteaptă ca autorităţile să solicite expertiza pentru a se stabili exact cum s-a întâmplat explozia.





„Noi ştim că firma cel puţin nu mai funcţiona sau clar că nu mai avea avize sau autorizaţie. Ancheta este realizată de către Parchetul General. Bineînţeles, aici participă colegii de la de la poliţie şi de la pompieri, vor avea şi ei rolul lor, dar vom aştepta să vedem ce va ieşi. Clar, din punctul nostru de vedere, firma nu avea documente sau autorizaţie să funcţioneze. În mod normal firma nu avea activitate de fapt", a afirmat Raed Arafat.





La rândul său, adjunctul şefului ISU Dâmboviţa, colonelul Benone Duduc, a explicat că în urma unui control din anul 2020 la societatea care se ocupa cu distribuţia de GPL de la Crevedia şi la care au avut loc exploziile a fost retrasă autorizaţia de securitate la incendiu, întrucât nu se mai respectau măsurile de siguranţă. Au urmat apoi amenzi în valoare de 50.000 de lei. Mai multe instituţii au fost anunţate de această situaţie. Ulterior, firma a notificat că îşi închide acel punct de lucru.



Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor victimelor tragediei de la Crevedia și le-a urat însănătoșire grabnică persoanelor rănite. Șeful statului susține că prioritatea o reprezintă ca cei afectați să beneficieze de tot sprijinul necesar și să aibă acces la tratamentele necesare.





Mii de persoane s-au mobilizat să doneze sânge pentru cei răniți, iar Patriarhia Română a anunţat că se solidarizează cu victimele tragediei de la Crevedia, urmând să acorde un sprijin financiar de 3.000 lei fiecărei familii cu victime ale acestui accident.





Sunt case distruse și mașini făcute scrum. Un martor la exploziile soldate cu doi morți și 56 de răniți a declarat la Digi24 că s-a speriat foarte tare, iar imaginea a fost „de filme horror”.