Un tânăr a vrut să-și îngroape drogurile într-un camping din Vama Veche, la vederea jandarmilor

Jandarmii Grupării Mobile „Tomis”, aflați la datorie în stațiunile de pe litoralul românesc au depistat zece persoane, pentru care au întocmit acte de sesizare a organelor competente pentru deținere și consum de substanțe psihotrope, pentru și pentru comercializarea de bunuri susceptibile a fi contrafăcute. Totodată, au aplicat șapte sancțiuni conravenționale în valoare de 1.700 de lei, pentru încălcarea normelor de conviețuire socială.Marți, 25 iulie, în jurul orei 18.00, pe timpul patrulării în zona unui camping din stațiunea Vama Veche, jandarmii au observat un tânăr de 22 de ani, care la vederea patrulei s-a retras după un cort și încerca să îngroape în nisip, cu picioarele, borseta pe care o purta mai devreme la brâu. Având în vedere cele observate, s-a trecut la interceptarea persoanei și nu mică le-a fost mirarea când tânărul a recunoscut că deține în două recipiente de plastic, un număr de 14 pliculețe în care se aflau fragmente vegetale de culoare verde olive, o țigaretă confecționată artizanal, un pliculeț care conținea o substanță solidă de culoare albă, dar și un dispozitiv de mărunțit tip grinder.Miercuri dimineață, 26 iulie, în jurul orei 06.30, pe timpul patrulării in stațiunea Vama Veche, jandarmii au observat două cupluri (doi tineri și două tinere) de aproximativ 25 de ani, care aveau un mers sinuos și care la vederea jandarmilor au devenit agitate, încercând totodată să ascundă o țigară artizanală pe care o aveau. Urmare a controlului efectuat, asupra tinerilor au fost găsite mai multe pliculețe de diferite dimensiuni, ce conțineau substanțe vegetale sub formă de ciuperci și muguri de culoare verde olive, substanțe pulverulente si cristaline de culoare albă, albastră și bej, comprimate și fragmente de comprimate de culoare gri, o țigaretă confecționată artizanal si un dispozitiv de mărunțit metalic de tip grinder. Cele patru persoane au fost conduse la sediu Postului de Poliție Vama Veche, unde le-au fost am întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere și consum de substanțe psihotrope conform Lg143/2000.De asemenea, miercuri, 26 iulie, în jurul orei 01.30, în stațiunea Costinești, zona Disco Ring, a fost depistat un constănțean de 23 de ani, în timp ce oferea spre comercializare, fără a îndeplini condiţiile prevăzute de lege, un număr de 21 parfumuri susceptibile a fi contrafăcute. De asemenea, asupra acestuia a mai fost găsit și un pliculeț autosigilant transparent, ce conținea substanță pulverulentă de culoare albă.