RAZIE, NOAPTEA, pe STRĂZILE CONSTANȚEI: au fost depistați șoferi beți și fără permis, dar și „iubite” care se vindeau pe bani!

Polițiștii din cadrul Poliției municipiul Constanța au efectuat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 spre 23 iulie, o razie în vederea menținerii climatului de ordine și siguranță publică și prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Astfel, au fost legitimate peste 600 de persoane, au fost verificate aproximativ 200 de vehicule și 100 de locații publice. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 212 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 86.000 de lei, dintre care 118 la O.U.G. 195/2002, 80 la Legea 61/1991, 4 la H.C.L. 77/2021, iar restul pentru alte abateri. Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării, 6 permise de conducere (dintre care 4 pentru conducere sub influența alcoolului) și au fost retrase 6 certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate în flagrant 6 infracțiuni, dintre care 4 la regimul circulației rutiere.În jurul orei 01.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Biroul Rutier au identificat un bărbat, de 42 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Ștefăniță Vodă, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.În aceeași noapte, în jurul orei 00.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 5 Poliție au identificat un bărbat, de 19 ani, care nu a respectat măsura preventivă a arestului la domiciliu, dispusă de instanța de judecată. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.La rândul lor, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 Poliție au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Eliberării, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în jurul orei 23.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 Poliție au identificat o femeie, de 28 de ani, și un bărbat, de 49 de ani, care întrețineau raporturi sexuale, în schimbul unei sume de bani, într-un autoturism parcart pe strada Interioară nr. 2. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.La razie au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța și Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța, precum și polițiști locali de la Direcția Generală Poliția Locală Constanța.