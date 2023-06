Duba Jandarmeriei Constanța, implicată într-un accident în intersecția din Tomis III. Acuzații din partea unui martor!

Referitor la cele întâmplate, reprezentanții IJJ Constanța au transmis următoarele rânduri: „În jurul orei 01:00, o autospecială a Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța care se afla în misiune a fost implicată într-un accident rutier. Echipajul de jandarmi se afla într-o misiune, ca urmare a unei solicitări privind intervenția pentru aplanarea unui conflict în localitatea Ovidiu. În timp ce autospeciala Jandarmeriei se deplasa pe bulevardul Tomis, cu semnalele acustice și luminoase pornite, în zona intersecției Tomis III, aceasta a fost acroșată de un autoturism care se deplasa pe strada Soveja. Menționăm faptul că nicio persoană nu a fost rănită ca urmare a coliziunii, rezultând doar pagube materiale. Toți cei implicați în accident s-au deplasat ulterior la Biroul Poliției Rutiere, unde au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative pentru toate persoanele implicate”.





Cele relatate au stârnit reacții în rândul cititorilor. Astfel, un constănțean care locuiește în zona respectivă și care a fost martor la incidentul rutier ne-a transmis un alt punct de vedere cu privire la cele întâmplate, prin care contrazice cele susținute de militari.





„Am citit cu surprindere cele relatate de jandarmi și pot să vă spun că nu s-a întâmplat așa cum descriu ei incidentul! În primul rând, în incident a fost implicat un autoturism Mazda, la volanul căruia era o doamnă, care abia plecase de la locul de muncă. Nu rula cu viteză și nu a «acroșat» ea autospeciala jandarmilor, ci aceștia au intrat în mașina ei, ușa laterală spate a rămas efectiv înfiptă în duba Jandarmeriei! Șoferița rula pe strada Soveja, dinspre City spre Eden, înaintea ei au trecut trei sau patru mașini și, când să treacă și ea prin intersecție, a fost lovită în plin de autospecială. Autospeciala venea cu viteză, avea 80 – 100 km/h, în timp ce șoferița abia dacă avea 40 – 50 de km/h. Nici nu a avut timp să vadă autospeciala, dacă avea girofarurile pornite! Ulterior, jandarmii, care erau cel mai probabil niște tineri începători, s-au dat jos și au început să țipe la ea, să îi vorbească urât și să o amenințe! Când am fost întrebați de ce nu sunt și cu echipaj de Poliție, dacă mergeau la o intervenție, au fost foarte recalcitranți”, a semnalat constănțeanul, care a preferat să-și păstreze anonimatul. Acesta a mai arătat că, din informațiile vehiculate la fața locului, autospeciala nu ar fi avut asigurare. În schimb, reprezentanții IJJ Constanța au precizat pentru „Cuget Liber” că autospeciala are poliță RCA valabilă, în schimb nu deține CASCO, cum de altfel nu are niciun autovehicul din dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Cât privește împrejurările în care a avut loc incidentul rutier, acestea vor fi anchetate de polițiști.





Forțele de menținere a ordinii publice au fost solicitate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 9 spre 10 iunie, în localitatea Ovidiu, pentru aplanarea unui scandal. Imediat spre locul sesizării a fost direcționat un echipaj de la Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Constanța, cu o autospecială din dotarea instituției. Nu a mai ajuns însă la solicitare, căci în jurul orei 1.00 a fost implicat într-o tamponare, în intersecția din cartierul Tomis III.