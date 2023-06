Șase persoane reţinute de procurorii DIICOT după ce ar fi încercat să vândă droguri în cadrul festivalului Saga

Şase persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT după ce ar fi încercat să vândă diverse droguri, printre care cocaină şi ketamină, în cadrul unui festival din Bucureşti anunţă DIICOT, referindu-se la Festivalul Saga.







DIICOT a transmis luni, printr-un comunicat de presă, că procurorii au reţinut şase persoane, la sfârşitul săptămânii trecute, pentru comiterea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. De asemenea, în acelaşi dosar, o persoană este cercetată sub control judiciar.







„În cauză s-a reţinut că, în perioada 23 – 25 iunie, inculpaţii au deţinut cantităţi de droguri de risc şi mare risc şi substanţe cu efect psihoactiv (cocaină, MDMA, ketamină şi α-PHiP), în scopul comercializării în cadrul unui festival ce s-a desfăşurat în municipiul Bucureşti”, a transmis DIICOT.







Patru dintre persoanele respective au fost arestate preventiv, iar alte două vor fi prezentate Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.







„Pe parcursul activităţilor judiciare, distinct de acuzaţiile penale formulate, s-a constatat faptul că, sub aparenţa comercializării unor droguri de risc sau mare risc, s-au comercializat comprimate şi substanţe sub formă de pulbere sau lichid, care nu sunt sub control naţional, dar care prin ingerare pot afecta grav sănătatea consumatorilor”, a menţionat sursa citată.