UPDATE Atac pe bulevardul Tomis. Două persoane au ajuns la spital

Noaptea trecută, în jurul orei 21:50, polițiștii Secției 1 din municipiul Constanța au fost anunțați cu privire la o agresiune fizică, în care sunt implicate trei persoane, pe bulevardul Tomis.Astfel, se pare că un bărbat și o femeie au fost bătuți de un bărbat, de 37 de ani, în urma izbucnirii unui conflict spontan.Cele două victime au fost transportate la spital, conștiente și cooperante, în vederea acordării de îngrijiri medicale.Agresorul se află în custodia poliției, iar în cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, cercetările fiind continuate, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, potrivit cărora polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța nu ar fi luat măsurile legale impuse, față de bărbatul care le-a agresat pe cele două persoane, IPJ Constanța a oferit mai multe detalii din dosar.Astfel, se pare că în cauză este vorba despre trei persoane fără adăpost, ce se aflau sub influența băuturilor alcoolice, care se cunoșteau între ele și între care a izbucnit un conflict spontan, deoarece persoanele vătămate nu i-ar fi restituit un telefon mobil bărbatului cercetat, pentru a schimba melodia care se derula la momentul respectiv.În urma consultării de specialitate executate la spital, s-a constatat că agresiunea fizică a fost minoră, iar persoanele vătămate nu au avut nevoie de internare.Până în prezent, nu a fost depusă o plângere prealabilă, care, potrivit legii, este necesară în cazul infracțiunii de lovirea sau alte violențe, înainte de a fi luate orice fel de măsuri în cauză. Nu a fost depus nici certificatul medico-legal care să ateste numărul de zile de îngrijiri medicale și în funcție de care să se poată face încadrarea juridică a faptei.Polițiștii continuă activitățile în acest dosar, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.În urma consultării cu procurorul care supraveghează urmărirea penală și în funcție de rezultatul anchetei, vor fi luate măsurile legale ce se impun.