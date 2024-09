Valentin Vrabie, primarul Municipiului Medgidia, achitat la Curtea de Apel Constanța

Luni, 23 septembrie, Valentin Vrabie, primarul municipiului Medgidia, a fost achitat printr-o decizie definitivă pronunțată de Curtea de Apel Constanța, după un lung proces judiciar. Hotărârea nu mai poate fi atacată.



„În baza art. 421 pct. 2 lit. a CPP, admite apelul declarat de apelantul inculpat Vrabie Valentin, împotriva sentinței penale nr. 1164 din 28.06.2022 a Judecătoriei Medgidia pronunțată în dosarul penal nr. 4316/256/2022, desființează în parte sentința apelată, iar în rejudecare, în baza art. 321 CP raportat la art. 396 alin. 1 și alin. 5 CPP și art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a CPP, achită pe inculpatul Vrabie Valentin pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual (raportat la certificatul de atestare fiscală nr. 8577/20.06.2019 eliberat de Primăria mun. Medgidia).





Menține dispozițiile vizând desființarea ca fiind fals a înscrisului reprezentat de certificatul de atestare fiscală nr. 8577/20.06.2019 în privința cuantumului creanțelor bugetare de plată scadente înregistrate de S.C. Holding Hondor Stil S.R.L. la data de 20.06.2019 și înlătură pe cele care contravin prezentei decizii penale.





În baza art. 275 alin. 3 CPP, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru judecarea cauzei în primă instanță și apel rămân în sarcina sa”, se specifică în textul hotărârii.





Potrivit procurorilor, primarul a fost acuzat de fals intelectual, după ce ar fi notat în documentele fiscale oficiale că S.C. Holding Hondor Stil S.R.L., deținută pe atunci de Ilie Hondoreanu, nu are datorii la bugetul local, deși ar fi avut la cunoștință că, în realitate, figura cu o datorie neachitată în valoare de 16.271 lei, aspect care ar fi fost cunoscut de primar din moment ce cu aceeași ocazie a semnat și anexa la certificatul fiscal care cuprindea datele reale.

La data de 10 octombrie 2023, magistrații au decis condamnarea lui Valentin Vrabie, la un an și șapte luni de închisoare sub supraveghere.





La scurt timp după ce a fost condamnat, Valentin Vrabie a organizat o conferință de presă în care a explicat că a fost acuzat în urma unei erori de program și a anunțat că nu va mai putea fi primarul municipiului Medgidia deoarece a fost suspendat din funcție prin ordin de prefect.





„Sunt condamnat cu suspendare pentru fals intelectual. S-au auzit o mie de variante. S-a eliberat un certificat fiscal de la Primăria Medgidia pentru că eu, ca primar și ca un om responsabil, semnez toate documentele. S-a eliberat acest certificat, iar dintr-o eroare de program, s-a constatat că un agent economic avea 15.000 de lei datorie. Sunt acuzat că eu am eliberat acel document deși eu nu am acces în baza de la taxe și impozite. Sunt acuzat ca i-am dat certificatul pe zero și el avea datorii. Acest certificat nu a produs efecte negative. Nu a accesat fonduri europene, nu a făcut împrumut la bancă. Am ajuns în judecată, în primă instanță am contestat. Există doi martori protejați. Mi s-a respins contestația. Probele cu martori protejați sunt ilegale. S-a ales să se repună acei martori protejați și mi-au dat condamnare cu executare. Am făcut apel și în final am fost condamnat cu suspendare. Acest lucru îmi interzice sa mai fiu primarul municipiului Medgidia”, a declarat Valentin Vrabie la acea vreme.





Ulterior, pe 9 februarie 2024, Curtea de Apel Constanța a suspendat executarea deciziei penale, iar la aceeași dată Valentin Vrabie s-a întors în funcția de primar. Procesul a continuat în sensul că dosarul a fost trimis spre rejudecare. Între timp, la alegerile locale din 9 iunie Valentin Vrabie a fost reales primar al Municipiului Medgidia.