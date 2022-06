VIDEO. Fostul primar din Bărăganu, încătușat de polițiști în timp ce era pe câmp. „Poliția Topraisar comite abuzuri!”

Acesta susține că i s-a făcut o nedreptate și urmează să trimită petiții la forumurile superioare.





„În timp ce remediam o defecțiune sub combină, doi polițiști, o polițistă și un civil, au intrat pe proprietatea societății și m-au încătușat! Nu este pentru prima dată când Poliția Topraisar comite abuzuri și hărțuiește societatea SC La Titu Frumosu SRL, societate care, în baza unui drept real deține terenuri pe care a înființat culturi. Mâine (n.r. duminică, 19 iunie) am să vorbesc cu avocații, voi depune petiții la președinție și procurorul general al României. Există la Poliția Topraisar nenumărate petiții în care am arătat cum acești infractori au retrocedat 180 ha islaz, proprietatea satului Mereni, petiții care stau prăfuite în sertarele acestor polițiști. Ciucardel spune că este protejat de IPJ Constanța, cât și de procurori din parchetele constănțene, cărora le-a împărțit aceste suprafețe de izlaz. Halal poliție, domnule ministru de interne!”, este mesajul postat în spațiul public de fostul edil.



Sursă: Facebook, Titu Neague.

Fostul primar al localității Bărăganu, Titu Neague, și soțul actualei primărițe, Magdalena Neague, a făcut public pe rețelele de socializare faptul că a fost încătușat de oamenii legii de la Secția 9 Poliție Rurală Topraisar.