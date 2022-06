FOTO. Vultur dintr-o specie rară, atacat de câinii maidanezi la o groapă de gunoi din Constanța

Un vultur negru, dintr-o specie rară, Aegypius monachus, a fost salvat de la o groapă de gunoi, chiar în momentul în care era atacat de câini maidanezi și a fost înapoiat autorităților din Bulgaria, de unde venise în țara noastră. Informațiile au fost făcute publice de voluntarii de la Fundația Visul Luanei, iar vulturul a fost îngrijit de voluntarii de la Agigea Bird Observatory.„În urmă cu trei săptămâni colegii de Agigea Bird Observatory ne-au informat că le-a fost adus un vultur negru (Aegypius monachus) salvat de un voluntar care monitorizează această specie, de pe o groapă de gunoi din județul Constanța, în timp ce acesta era atacat de câțiva câini comunitari.Această specie din păcate a dispărut din România în urmă cu aproximativ 100 de ani fiind otrăvită, iar cel capturat provine dintr-un proiect LIFE de reintroducere a vulturilor negri în Bulgaria, gestionat de organizația Zeleni Balkani.Individul, care este o femelă tânără de 3 ani, purta atât inele de identificare, cât și un dispozitiv de monitorizare GPS, a fost eliberat la sfârșitul lui aprilie, și în căutare de zone de hrănit a ajuns pe teritoriul României, unde din păcate nu a reușit să se hrănească corespunzător.Vulturii sunt necrofagi și consumă leșuri în principal de animale mari, iar pe lângă faptul că România nu mai are ierbivore sălbatice mari, legea nu permite ca animalele domestice să fie lăsate să se descompună natural, acestea fiind o sursă de hrană în alte țări.Odată capturat a fost adus la centrul nostru unde s-a constatat că este într-o stare avansată de emaciere (slăbire), dar fără a fi rănit. După ce a fost îngrijit și a reușit să ia 20% în plus din greutatea inițială, am contactat organizația care l-a eliberat pentru a-l trimite înapoi.Cu acordul Garda Naţională de Mediu, colegii noștri au transportat pasărea la Sliven- Bulgaria unde există o volieră de recuperare și eliberare pentru vulturi”, au transmis reprezentanții Fundației Visul Luanei.Cei care doresc să susțină programul de salvare și îngrijire a animalelor sălbatice al fundației pot face donații în acest sens: https://visulluanei.org/doneaza/, paypal: animale.salbatice@visulluanei.org, patreon: https://www.patreon.com/visulluanei.