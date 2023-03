VIDEO. Polițiștii și pensionarii militari au ieșit în stradă. „Nu mai vrem să murim la ordin, pentru salariul minim pe economie!”

Toată săptămâna, polițiștii și pensionarii militari au organizat proteste, în mai multe orașe ale țării. Seria manifestărilor a fost încheiată, vineri, cu un amplu protest organizat în Capitală, la care au participat mii de lucrători și pensionari, din întreaga țară. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual România, Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sindicatul Europol, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate – sunt doar câteva dintre structurile care au participat la amplele manifestări.Cât privește motivele care i-au scos din nou în stradă pe lucrătorii din sistemul de ordine publică și siguranță, „lista se lungește în loc să se scurteze”, după cum a declarat colonelul Mircea Dogaru, președintele SCMD. „Am ieșit în stradă pentru că legile salarizării nu se aplică, pentru că 40% dintre militari și polițiști au plecat prin demisie, pentru că nu sunt nebuni să moară la ordin pe salariul minim pe economie. Își bat joc de legea pensiilor militare de 14 ani în continuu, asta este realitatea! Pentru că nu avem ce căuta în PNRR pentru că noi ne luăm banii din fondul ministerelor, nu din bugetul de asigurări sociale. Se minte îngrozitor în ceea ce îi privește pe militari, este asmuțită populația împotriva noastră, pe ideea externalizării Apărării. Un soldat străin este plătit de 16 ori mai mult decât unul străin: cel român are o normă de hrană de 34 de lei pe zi, în vreme ce unul străin 525 de lei. Au venit 3.500 de vânători de munte, după ce noi am distrus vânătorii de munte. Suntem o țară care își distruge propriul sistem de apărare, asta se petrecere, este făcută praf Armata!”, a declarat colonelul Mircea Dogaru.„Polițiștii, personalul contractual, pensionarii militari au ieșit în stradă pentru a-i determina pe guvernanți să aplice legile adoptate în Parlament: legea privind salarizarea, legea privind pensiile militare de stat. Vrem un Statut al polițiștilor modernizat și un Ghid al carierei polițistului. De fapt, ne dorim predictibilitate în salarizare, carieră și pensionare, toate acestea în contextul conflixtului de la graniță”, a subliniat și Vasile Zelca, președintele SNPPC România.Potrivit estimărilor sindicaliștilor, la protest au participat peste 7.500 de oameni. Constanța a fost reprezentată de peste 300 de protestatari, respectiv polițiști și pensionari militari.„Filiala Constanța a SCMD este alături de polițiști și angajații din penitenciare pentru a protesta împotriva preconizatei legi a pensiilor militare, la care lucrează Guvernul în prezent. Suntem peste 300 de participanți, care vrem să le spunem guvernanților că avem legea pensiilor de stat 223 care trebuie aplicată în forma promulgată. Suntem împotriva unei alte legi, stil NATO, stil Calea Lactee sau ce or mai vrea ei, pentru că ne scoate din ecuație. Să exemplificăm comparând pensiile unui civil și unui militar: în septembrie 2019, amândoi aveau 2.500 de lei. Pensia pensionarului civil a fost indexată, la acel moment, cu 15% - 2.875 de lei, iar pensionarul militar nu a primit nimic. În ianuarie 2020, pensia militarului a crescut la 2.615 lei. În septembrie 2020, pensia civilului a fost indexată cu 14% - 3278 de lei, iar a militarului a rămas tot 2615 lei. În ianuarie 2022, pensia civilului a fost indexată cu 10% - 3606 lei, iar pensia militarului a fost indexată cu 2,6% - 2683 lei. Acestea sunt pensiile nerușinate invocate!”, a declarat comandor Ilie Truță, președintele SCMD Constanța.„Lista noastră, în loc să se scurteze, se lungește. Se vehiculeacă că militarii nu plătesc contribuții. Este neadevărat, inexact și o mare minciună. Încă din 1967, de când a fost dat primul decret care a reglementat pensiile militar de stat, a fost reglementată și impozitarea soldelor rezerviștilor, la fel ca ale civililor. Singura diferență este că contribuțiile reținute au fost vărsate direct la bugetul de stat, întrucât pensiile și salaiile militarilor sunt plătite din bugetul alocat Ministerului Apărării”, a subliniat și locotenent comandor George Hoștină, purtător de cuvânt al SCMD Constanța.„În timp ce Guvernul ne spune că pentru polițiști și militari nu există resurse financiare din cauza războiului pentru a ne acorda restanțele conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ne sugerează să ne mulțumim cu firimituri precum salariul de grad, aceiași parlamentari care se află la guvernare și-au votat majorarea sumelor forfetare pentru cheltuielile lunare cu cabinetele parlamentare cu 7.500 lei net.Astfel, suma forfetară pe care „șmecherii” o vor primi este de 35.500 de lei pe lună, în timp ce nouă, angajaților din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională nu ne sunt acordate restanțele salariale într-un cuantum de aproximativ 300-500 lei. Din cauza modului dezastruos de guvernare, profesia de polițist a devenit total neatractivă, iar cei care încă mai rabdă să lucreze în instituțiile ce fac parte din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională care a fost dus în derizoriu, abia dacă mai reușesc să-și asigure traiul de la o zi la alta”, a arătat și Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol.Mâine, polițiștii vor protesta și în fața Ministerului Afacerilor Interne, pentru a „marca” astfel și Ziua Poliției.