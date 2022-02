Vocea de la 112, din ISU Dobrogea. „Ne detașăm de emoții pentru a lua cele mai bune decizii”

În septembrie 2007, ora 8.00, plutonierul adjutant șef Mariana Ursu pășea, pentru prima oară, în Dispeceratul Integrat ISU-SMURD-SAJ – pe scurt, „dispeceratul” ISU Constanța. Era prima zi de practică profesională. Avea mari emoții și era nerăbdătoare să învețe cât mai multe despre această meserie.„Am iubit întotdeauna uniforma militară și am vrut mereu să ajut oamenii, să fac ceva care să conteze. După o perioadă de trei luni în care am participat la cursuri de inițiere în cariera profesională, venise, în sfârșit, vremea să pun în aplicare ceea ce am învățat. Acea primă zi în dispecerat avea să mă marcheze profund. În jurul orei 11.30, a fost anunțat un incendiu. Imediat, două autospeciale au fost trimise la adresa indicată. Am ținut permanent legătura, prin stație, cu colegii care au plecat la intervenție. Am avut mari emoții, recunosc. Era primul apel pe care îl preluam; mă gândeam și la cei care ne-au solicitat ajutorul, dar și la colegii mei pentru că știam că orice intervenție are un grad de risc și pentru salvatori. Aceasta a fost prima mea zi de muncă”, își amintește plt.adj.șef Mariana Ursu.Constănțeanca se afla în dispecerat și în momentul în care a fost anunțat incendiul de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în toamna anului trecut. „În acea zi, numărul 112 a fost apelat de zeci de ori; oamenii sunau, panicați, să ne anunțe că «arde spitalul de la gară». În dispecerat era o concentrare maximă, totul a fost contra-timp. Intervenția echipajelor noastre a durat opt ore. A fost o mobilizare incredibilă de forțe și mijloace, o atmosferă foarte încordată”, își amintește subofițerul ISU Constanța.Plt.adj.șef Mariana Ursu este „vocea” blândă și calmă care, în cei aproape 15 ani de activitate, a răspuns la câteva zeci de mii apeluri venite din partea oamenilor care au avut nevoie de ajutor imediat. „Aici, nu poți să fii individualist. Munca noastră este o muncă de echipă. Trebuie să dai dovadă de o foarte bună stăpânire de sine, să nu te lași ghidat de primul impuls ori de emoții, să poți lua cele mai bune decizii. Toate aceste lucruri, însă, ți le însușești în timp, după luni, chiar ani de muncă. Cel mai important este să ne detașăm de partea emoțională pentru a putea gândi cu celeritate și a acționa eficient și corect”, a mai afirmat militarul. Femeia mărturisește că și-ar fi dorit ca fiul ei să devină pompier, însă drumul ales de acesta a fost altul: ofițer în marina civilă. „Poate va face asta nepotul meu. Acum are trei anișori, dar știe foarte bine ce face bunica lui. Înțelege și este mândru. Când va mai crește, îl voi lua cu mine să îi arăt dispeceratul, să vadă cu ochii lui cât de important este să ajuți, să fii acolo când oamenii au cea mai mare nevoie de tine”, a conchis subofițerul.În decursul anului 2021, personalul din dispeceratul ISU Constanța a preluat 21.152 de apeluri de urgență, cu 23,69% mai multe comparativ cu anul 2020.