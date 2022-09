Administraţia locală din Năvodari, pregătiri pentru diverse lucrări în Mamaia Nord

Primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru, continuă proiectele pe care le are în desfăşurare. În aceste zile, edilul a luat legătura cu reprezentanţii RAJA şi ENEL şi a mers pe teren în Mamaia Nord pentru a supraveghea lucrările de montare a ţevilor.„Suntem pe teren cu RAJA, ENEL, proiectanții și constructorul pentru a stabili exact pe unde vom introduce noile conducte de apă și canalizare în Mamaia Nord. Am luat la pas stradă cu stradă, am marcat traseele, în curând vom începe lucrările”, a declarat Florin Chelaru.