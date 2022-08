Un nou loc de joacă construit de administrația locală din Năvodari

„Dragi copii, cu ceea ce v-am promis mă țin de cuvânt! Am început montarea noului loc de joacă în zona bloc F3 din Parc Front Canal. Suprafața de protecție a fost refăcută de la zero, ansamblurile de joacă sunt noi, urmează să montăm gărdulețe de protecție. Spațiul va fi completat cu un teren de sport multifuncțional, cu suprafață specială de joc. Am început decopertarea dalelor de cauciuc și a locului de joacă vechi, pentru ca apoi să construim terenul de sport. Acesta va fi delimitat și împrejmuit cu plasă înaltă de protecție!”, a transmis primarul Florin Chelaru.





Într-o lume în care tot mai mulţi copii preferă să folosească telefoane smart, tablete sau alte gadget-uri, sunt alţii care sunt dornici să iasă afară sub razele soarelui şi să se joace în diferite moduri.Pentru asta, în oraşul Năvodari, primarul Florin Chelaru a promis că va construi mai multe locuri de joacă pentru ca puştii să se distreze, iar părinţii să îi ştie în siguranţă. Astfel, edilul s-a ţinut de cuvânt şi a inaugurat un nou loc de joacă în oraşul pe care îl administrează.