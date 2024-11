Administraţia locală din Poarta Albă lucrează pentru ca locuitorii să aibă un dispensar modern

Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, continuă să avanseze cu proiectele pe care le are în implementare. Acesta a dezvăluit pentru Cuget Liber că lucrările la dispensarul din localitate decurg foarte bine şi este foarte mulţumit de cum acţionează echipa de muncitori.„În momentul de faţă, lucrăm foarte mult la dispensarul din Poarta Albă. Am mutat medicii de familie de acolo într-o altă locaţie, provizoriu, pentru a putea să lucrăm la interior, dar şi la exterior. Efectuăm lucrări de renovare pentru că această construcţie nu a mai fost reabilitată de foarte mult timp. Vom schimba instalaţia electrică, vom izola pereţii exteriori, dar şi cei interiori, şi se va asigura instalaţia termică pentru a fi la cel mai înalt nivel. Trebuia să începem de undeva şi eu zic că ne vom mişca repede cu lucrările pentru că avem o echipă de muncitori foarte profesionistă”, a declarat Vasile Delicoti.Totodată, primarul ne-a explicat că se lucrează intens şi la grădiniţa din satul Galeşu. Se efectuează lucrări de amanajare interioară şi exterioară.„De asemenea, ne ocupăm de grădiniţa din satul Galeşu. Am început deja să tencuim şi să refacem tavanele pentru că această grădiniţă nu avea un tavan propriu zis. Avea un pod aşa cum au majoritatea caselor la ţară. Lucrăm intens la toate finisajele. Vrem să introducem încălzire în pardoseală pentru ca cei mici să aibă parte de tot confortul de care au nevoie. Apoi mai vorbim şi de instalaţia termică, la fel ca în cazul dispensarului. Sunt ţevi care nu au mai fost schimbate de foarte mult timp. Totodată, ne ocupăm şi de tâmplărie. Mă refer aici la scaune, bănci, mese, tot ceea ce este necesar. Lucrarea la această grădiniţă este în proporţie de 60 la sută finalizată. Veţi vedea că va ieşi foarte frumos”, a mai spus primarul.