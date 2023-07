Adrian Costache, viceprimarul cu atribuţii de primar din Mihai Viteazu: "Voi candida în 2024"

„Avem un proiect depus pe apă şi canalizare pentru comuna Mihai Viteazu. Mai avem alt proiect de asfaltare pentru satul Sinoe. Acesta se află în desfăşurare şi este făcut pe situaţii de urgenţă în urma inundaţiilor care au avut loc în anul 2019 şi pe reabilitare străzi, pentru a putea să acoperim toată suprafaţa localităţii. Pot să vă mai spun despre un proiect aflat în desfăşurare legat de apă şi canalizare în satul Sinoe. Acesta este implementat prin programul AFIR şi urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului. Am depus o cerere de finanţare pentru construirea unui dispensar în localitatea Mihai Viteazu pe CNI. Dacă ne va fi aprobată va fi extraordinar pentru că putem să facem acest dispensar nou”, a declarat Adrian Costache.





El a mai adăugat că nu ascunde faptul că va candida în anul 2024 pentru postul de primar al comunei Mihai Viteazu.



„Voi candida sigur pentru postul de primar în anul 2024. Proiectele de care v-am povestit sunt, majoritatea, preluate de la fostul primar. Ele vor intra în execuţie, iar altele sunt deja în execuţie. Nu puteam în 4 luni de zile să le implementez eu pe toate, să se şi aprobe, vă daţi seama că era foarte greu. Eu personal am depus proiectul care are legătură cu dotarea laboratoarelor de la şcoală, am mai depus un proiect pentru achiziţionarea unui microbuz electric pentru şcoală, pentru ca elevii să facă naveta între localităţile Sinoe şi Mihai Viteazu şi mai pot să spun că există un proiect care îmi aparţine, cel pentru construirea unui podeţ de traversare pe una din străzile din Mihai Viteazu. Sunt proiecte mai micuţe, şi am ales aşa tocmai pentru a putea să le pun în aplicare. Proiectele mari sunt cele preluate”, a dezvăluit Adrian Costache.





Cetăţenii din comună sunt mulţumiţi de activitatea lui Adrian Costache, chiar dacă printre ei mai există şi contestatari.





„În mare parte oamenii sunt mulţumiţi de activitatea pe care o desfăşor. Acum, ştiţi cum este, în localitate este normal să existe şi oameni nemulţumiţi. Am trecut printr-o perioadă de secetă, iar fântânile au secat şi ne chinuim foarte mult să facem rost de apă potabilă. Aducem cisterne cu apă potabilă, dar să sperăm că ni se aprobă acel proiect de canalizare şi să putem aduce apă pentru fiecare familie. A fost greu când am auzit de moartea domnului primar. Eu am fost unul dintre consilierii săi. Aproape de momentul în care dânsul a dispărut dintre noi, m-a şi rugat să preiau eu toate atribuţiile. Ştiam ce mă aşteaptă, dar până nu intri în miezul problemei nu poţi să îţi dai seama ce greutăţi întâmpini. A fost un şoc, dar uşor, uşor, le scoatem pe toate la capăt. Important este să fim ajutaţi şi de guvernanţii noştri. Trebuie să putem să rezolvăm nevoile comunei. Avem majoritate în consiliul local. Avem 7 consilieri din 13. Ne mai lovim de refuzul unuia sau al altuia dintre ceilalţi consilieri atunci când vine vorba să votăm proiecte. În tabăra cealaltă sunt oameni care îşi fac campanie”, a concluzionat Adrian Costache.





Acesta a povestit pentru Cuget Liber faptul că a preluat mai multe dintre proiectele fostului primar pe care încearcă să le ducă la bun sfârşit.