La şedinţă sunt prezenţi 26 de consilieri locali din 27.







"Am făcut o solicitare către CSM la care nu am primit răspuns, asupra căreia am revenit. Din punctul nostru de vedere, având în vedere și punctul de vedere al aparatului de specialitate, acest împrumut nu este viabil, ci ar duce la falimentul clubului, motiv pentru care aleșii PSD nu vor vota acest proiect", a transmis Cristina Roman, consilier local PSD.







"Suntem co-inițiatori ai acestui proiect și credem că trebuie să decuplăm actul de management de situația plății sportivilor și antrenorilor de la CSM. Noi vom vota pentru ca acești oameni să își primească salariile restante de sărbători", a explicat Ovidiu Cupşa, consilier local AUR







"Suntem de acord cu ceea ce a susținut colegul meu de la AUR, trebuie să diferențiem managementul de situația acestor oameni, care nu au nicio vină, din contră au făcut performanță pentru noi toți și în acest moment stau pe la uși că nu au ce pune pe masă de sărbători. Grupul USR va susține acest proiect", a spus şi consilierul local Florin Cocargeanu.







"Am văzut dispute juridice legat de interpretarea dată acestui împrumut. Ne-am adresat Ministerului Dezvoltării, încă din 2023, coloborând Codul Administrativ și alte acte administrative, nu putem acorda împrumuturi decât la înființarea unei structuri, dacă acestea nu dispun de fonduri, etc. Nici compensarea nu funcționează. Dar dincolo de aspectele juridice, întrebați dacă există banii disponibili în bugetul local pentru acest împrumut? În momentul de față avem disponibil de 10 milioane de lei, în condițiile în care avem de plătit salariile la CT Bus și trebuie să avem banii pentru dările la stat, ultima factură de la Polaris, etc. Eu nu vrea să credeți că nu vrem, dar nu avem acești bani. Ce pot eu să promit este că vom face tot posibilul, ca între Crăciun și Anul Nou să putem vira o parte din bani pentru plata a unor părți din salariile restante", a transmis şi primarul Vergil Chiţac.

Proiectul nu a fost adoptat. Au existat 10 voturi pentru şi 17 abţineri.

În aceste momente consilierii locali din municipiul Constanţa sunt prezenţi în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre şi anume cel privind aprobarea unui împrumut temporar din bugetul local al municipiului Constanţa către Clubul Sportiv Municipal Constanţa. Acesta va fi analizat şi apoi votat de către aleşii locali.