Aleşii locali, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară

Consilierii locali din Constanţa au fost convocaţi în şedinţă ordinară de către primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, pentru luni, 31 octombrie, cu începere de la ora 12:00. Pe ordinea de zi se află 53 de proiecte, iar pe ordinea de zi suplimentară sunt 17 proiecte. Primarul Vergil Chiţac este înlocuit la şedinţa de astăzi de către viceprimarul Ionuţ Rusu. La şedinţă sunt 27 de consilieri din 27. Există cvorum.







Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 20.09.2022;

Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.09.2022;

Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



4. Raport privind gestionarea patrimoniului municipiului Constanța pe anul 2021;



5. Raport privind deplasarea domnului primar Vergil Chiţac la Cahul, Republica Moldova, în perioada 22-23 septembrie 2022;



6. Proiect de hotărâre nr. 539/2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Constanța” (post-mortem) domnului Anatole Arthur Seraphin Magrin;



inițiatori: grupul consilierilor locali ai PNL



- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



7. Proiect de hotărâre nr. 603/2022 privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III din anul 2022;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



8. Proiect de hotărâre nr. 604/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Ariana Dudună: "Dorim să punctăm faptul că aceste cuantumuri sunt aceleaşi cuantumuri care au fost aprobate acum 2 ani de zile. Între timp inflaţia a crescut şi Guvernul a început să acopere din ce în ce mai mult această sumă. În acest context investiţia din bugetul local a scăzut. În trecut această sumă era acoperită din bugetul local. Considerăm că este mai mult decât necesară mărirea burselor. 300 de lei pe lună pentru bursa de merit, 350 de lei pentru bursa de studiu şi 500 de lei pentru bursa de ajutor social"







Costin Răsăuţeanu: "Noi considerăm că aceste cuantumuri trebuie să fie majorate. Ne aflăm într-un context diferit faţă de acum 2 ani de zile. Bursa pentru persoanele care se află în familiile defavorizate trebuie să crească şi anume cu un plus de 250 de lei faţă de ce este astăzi, cred că nu ar fi o problemă. Poate nu toate propunerile Asociaţiei Elevilor pot fi astăzi acceptate dar este obligatoriu ca noi astăzi să ne gândim la acei copii care provin din familiile defavorizate şi să evităm abandonul şcolar"

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă şi 8 abţineri.











9. Proiect de hotărâre nr. 602/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;



iniţiatori, consilierii locali: Ionuț Rusu, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian



- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.



10. Proiect de hotărâre nr. 578/2022 privind înființarea asociației „Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Costin Răsăuţeanu: "Chiar dacă iată au trecut 2 ani de zile de când Municipiul Constanţa are o conducere PNL-USR este extrem de important şi cred că înfiinţarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia-Constanţa este un pas important. Există o legislaţie care obligă ca autorităţile locale şi mediul privat să se aşeze la aceeaş masă şi să gândescă împreună o dezvoltare durabilă şi eficientă a turismului. Această legislaţie s-a născut dintr-un principiu simplu. Statul, poate lipsit de viziune, a ales să ignore solicitările şi practic dorinţele pe care mediul privat le avea. Se pune accent pe decizia pe care ar trebui să o ia mediul privat împreună cu autorităţile locale. Credem că trebuie respectată viziunea şi nevoile mediului privat. Iniţial am crezut că forma pe care o przentaţi astăzi este o formă agreată de toţi din mediul privat"







Ionuţ Rusu: "Din mandatul trecut dumnevoastră v-aţi ocupat de acest OMD. Vizavi de ceea ce aţi spus, vă voi contrazice. Acest OMD este un deziderat aşl acestei administraţii pentru a impulsiona turismul în Constanţa. Statutul acesta nu este perfect, dar el este rodul unor consultări îndelungate cu mult timp înainte de a fi pus în dezbatere publică. Foarte multe puncte de vedere ale privaţilor se regăsesc în acest OMD. La întâlnirea cu domnul ministru, unul dintre reprezentanţii acestei asociaţii patronale a lăudat faptul că autorităţile locale se apleacă către turism. Fără acest OMD restul nu este decât populism"

Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 8 abţineri.



11. Proiect de hotărâre nr. 579/2022 privind aprobarea închirierii unui spațiu administrativ situat în municipiul Constanța, str. George Enescu nr. 4;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



12. Proiect de hotărâre nr. 580/2022 privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante de șef secție/laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.





13. Proiect de hotărâre nr. 581/2022 privind aprobarea organigrama și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



14. Proiect de hotărâre nr. 582/2022 pentru modificarea HCL nr. 374/2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Primăriei municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



15. Proiect de hotărâre nr. 583/2022 pentru modificarea HCL nr. 10/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



16. Proiect de hotărâre nr. 584/2022 pentru modificarea HCL nr. 258/2022 privind aprobarea indicatorilo tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Perdea Verde” – etapa proiect tehnic de execuție;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.



17. Proiect de hotărâre nr. 585/2022 privind pentru modificarea HCL nr. 459/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



18. Proiect de hotărâre nr. 586/2022 pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventie si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mediului urban în Zona Inel II”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



19. Proiect de hotărâre nr. 587/2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Tomis Nord - Henri Coandă”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



20. Proiect de hotărâre nr. 243/2022 privind privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Costin Răsăuţeanu: "Considerăm că propunerile noastre sunt de bun simţ chiar dacă este loc de mai bine. Acest regulament nu vine decât să îndrepte nişte erori. După momentul depunerii acestui proiect au apărut o grămadă de discuţii în spaţiul public, au fost consultări şi am apreciat faptul că la acel moment au fost preluate o parte din propunerile pe care proiectul nostru de astăzi le respectă. Vrem eliminarea zonei 2 care nu face decât să jecmănească constănţenii obligându-i să plătească oriunde ar parca maşina. Este forţat să impui plata parcării în tot oraşul. Este suficient să taxăm oamenii pe zonele de centru dar la tarife rezonabile. Considerăm că aceste tarife sunt potrivite. Mă refer aici că oamenii ar trebui să plătească 2 lei pe oră sau chiar 1,5 lei pe oră. Este important ca şi forma actuală a regulamentului să fie modificată. Propunerile noastre au fost benefice. Am avut această aşteptare ca în urma discuţiilor să ajungem la un consens"







Ionuţ Rusu: "Sunt umpic dezamăgit de ceea ce spune domnul Răsăuţeanu pentru că este pentru prima dată când în mod concret cele trei partide s-au întâlnit sub bagheta primarului. De dragul adevărului vreau să îi reamintesc lui Costin Răsăuţeanu că atunci când ne-am întâlnit am discutat despre acest proiect şi apoi am lucrat la el. De fiecare dată când am ieşit din această sală eu am trăit cu impresia că ceea ce s-a hotărât se va concretiza. Proiectul are incluse mai multe amendamente de la PSD. Sunt puţin uimit că domnul Răsăuţeanu a depus pe ordinea de zi acest proiect, în condiţiile care şi noi vom depune un astfel de proiect într-una din şedinţele următoare. Eu mă aşteptam ca acest proiect să fie scos de pe ordinea de zi"







Proiectul a fost respins cu 8 voturi pentru, 2 împotrivă şi 17 abţineri.





21. Proiect de hotărâre nr. 588/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, „Reabilitarea urbană a terenului situat pe strada Banu Mihalcea nr. 15-17 din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



22. Proiect de hotărâre nr. 589/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, „Reabilitarea urbană a terenului situat în zona Aleea Murelor din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi dotate cu loc de joacă”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



23. Proiect de hotărâre nr. 611/2022 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



24. Proiect de hotărâre nr. 590/2022 pentru modificarea HCL nr. 271/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezibilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - Cartier Universitate - etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



25. Proiect de hotărâre nr. 592/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții „Studii tehnice pentru fluidizarea circulației în perimetrul cuprins între sensul giratoriu Hotel Oxford, B-dul Lăpușneanu și B-dul Aurel Vlaicu, municipiul Constanța”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



26. Proiect de hotărâre nr. 591/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții’aferente obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții și modernizare a intersecției B-dului Mamaia cu B-dul Aurel Vlaicu, municipiul Constanța”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



27. Proiect de hotărâre nr. 593/2022 privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 5, ap. 4;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



28. Proiect de hotărâre nr. 594/2022 pentru modificarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările și completările ulterioare;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Se propune ca membru consilierul local Claudia Ioana Dobre. Au fost 26 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



29. Proiect de hotărâre nr. 537/2022 privind aprobarea propunerii de clasare în regim de urgență, a imobilului Complex Bar Orient – Restaurant Unirea din stațiunea Mamaia ca monument istoric;



iniţiatori: grupul consilierilor locali ai USR



- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



30. Proiect de hotărâre nr. 595/2022 privind aprobarea regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



31. Proiect de hotărâre nr. 596/2022 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța Bd. Mamaia nr. 331A în vederea înscrierii în cartea funciară;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



32. Proiect de hotărâre nr. 597/2022 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 252063, înscris în cartea funciară nr. 252063, în suprafață de 158,50 mp, situat în municipiul Constanța, strada Ion Andreescu nr. 1, în favoarea numiților Guci George și Guci Anca-Silvia;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5









33. Proiect de hotărâre nr. 598/2022 privind alipirea unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța, situate pe str. Eliberării nr. 46, în vederea înscrierii în cartea funciară;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



34. Proiect de hotărâre nr. 606/2022 privind aprobarea stabilirii obligației de întreținere a spațiilor verzi aferente terenurilor date în administrarea unităților de învățămant/unităților de educație antepreșcolară, precum și de întreținere a arborilor maturi în sarcina UAT Municipiul Constanța, ca titular al dreptului de proprietate;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



35. Proiect de hotărâre nr. 607/2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 2.538 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant Modern, în favoarea societății Modern Caracatița SRL;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



36. Proiect de hotărâre nr. 608/2022 privind privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 3.477 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul Alexandru Lăpușneanu - restaurant Nord, beneficiar Cușu Iancu și Cușu Mirela;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



37. Proiect de hotărâre nr. 599/2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



38. Proiect de hotărâre nr. 600/2022 privind aprobarea proiectului tehnic „Dezvoltarea, modernizarea şi sistematizarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune prin trecere din LEA JT în LES JT - zona şoseaua Mangaliei" din cadrul obiectivului de investiţii „Deviere instalaţii electrice - Îmbunătăţire mobilitate urbană Bld. 1 Mai - Şos. Mangaliei, Constanţa, Judeţul Constanţa”;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



39. Proiect de hotărâre nr. 601/2022 pentru modificarea HCL nr. 389/2022 privind aprobarea acordării către Termoficare Constanţa SRL a compensării pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie neacoperite în tarif, aferent perioadei 01.09.2021 - 31.12.2021;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



40. Proiect de hotărâre nr. 577/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 84 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ion Ursu nr. 79C, proprietatea privată a Municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



41. Proiect de hotărâre nr. 609/2022 pentru modificarea Normelor financiare aprobate prin HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



42. Proiect de hotărâre nr. 610/2022 pentru modificarea HCL nr. 273/2022 privind reorganizarea Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa şi aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



43. Proiect de hotărâre nr. 538/2022 privind schimbarea denumirii a două străzi situate pe raza municipiului Constanța, în zona Campus Universitar;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 2 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



44. Proiect de hotărâre nr. 573/2022 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – locuință individuală, str. Aristide Karatzali nr. 8, investitor Teodorescu Dragoș George; iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 2 Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.iniţiator: primar Vergil Chițac- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



45. Proiect de hotărâre nr. 574/2022 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire 2 imobile P+1E locuire individuală, zona Compozitorilor, str. Eduard Caudella nr. 44B, investitor Marinii Buildings Development SRL;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



46. Proiect de hotărâre nr. 268/2022 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Staţiunea Mamaia, zona Riviera, delimitat de promenada Mamaia şi alei carosabile, iniţiator Alex Lux SRL;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru şi 9 împotrivă.



47. Proiect de hotărâre nr. 575/2022 privind prelungirea valabilității Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 560/2019;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



48. Proiect de hotărâre nr. 576/2022 privind modificarea și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUD aprobată prin HCL nr. 220/2022;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 2

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



49. Proiect de hotărâre nr. 568/2022 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al societăţii CT BUS SA;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru şi unul împotrivă.



50. Proiect de hotărâre nr. 569/2022 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al societăţii Confort Urban SRL;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5





51. Proiect de hotărâre nr. 570/2022 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanţa în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Telegondola-Mamaia SRL;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5



52. Proiect de hotărâre nr. 571/2022 privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5



53. Proiect de hotărâre nr. 572/2022 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA.



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5



Ordine de zi suplimentară



1. Proiect de hotărâre nr. 612/2022 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa



iniţiator: primar Vergil Chițac;



- avize Comisiile de specialitate nr.1 şi nr. 5



2. Proiect de hotarare nr. 613/2022 privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul Casa Luminii Bălaşa S.R.L;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5



3. Proiect de hotărâre nr. 614/2022 privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul Progress Consulting S.A;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5



4. Proiect de hotărâre nr. 615/2022 privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul Casa Albastră Servicii Funerare S.R.L;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5



5. Proiect de hotărâre nr. 616/2022 privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul Clares S.R.L ;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr.3 şi nr. 5



6. Proiect de hotărâre nr. 617/2022 pentru aprobarea solicitării către societatea Electrocentrale Constanţa S.A privind constituirea unui drept de superficie asupra a două terenuri în suprafaţă de 60 mp fiecare, situate în municipiul Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu nr. 123;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr.5



7. Proiect de hotărâre nr. 618/2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Palatul copiilor Constanţa şi Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr.4 şi nr.5



8. Proiect de hotărâre nr. 619/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Bar Expres și teren” situat în municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr.28 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5



9. Proiect de hotărâre nr. 620/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Restaurant Sport S+P” (teren și construcție) situat în municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr.28 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr.1 şi nr.5



10. Proiect de hotărâre nr. 621/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Complex Sportiv Tomis” situat în municipiul Constanța, Str. Flămânda nr.11 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5



11. Proiect de hotărâre 622/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Complex Sportiv Hidrotehnica” situat în municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr.123 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța ;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5



12. Proiect de hotărâre 623/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului “Club Sportiv Farul Constanța” situat în municipiul Constanța, Str. Decebal nr. 22 din domeniul public al scatulae și în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Farul Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5



13. Proiect de hotărâre nr. 624/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Sala Sporturilor” (teren și construcție) situat în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 102-104, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța ;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5



14. Proiect de hotărâre nr.625/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Hotel Sport” (teren și construcție) situat în municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr. 2, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5



15. Proiect de hotărâre nr.626/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Complex Sportiv „Badea Cârţan” (teren şi construcţie) situat în municipiul Constanța, Str. Badea Cârţan nr. FN aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța;



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5



16. Proiect de hotărâre 627/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Stadion „C.S. FARUL” (teren şi construcţie) situat în municipiul Constanța, Str. Primăverii nr.2 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța;



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5



17. Proiect de hotărâre 628/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Complex Sportiv Triunghi Constanța (teren şi construcţie) situat în municipiul Constanța, str. Caraiman nr. FN aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța.



iniţiator: primar Vergil Chiţac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5







iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 516. Proiect de hotărâre 627/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Stadion „C.S. FARUL” (teren şi construcţie) situat în municipiul Constanța, Str. Primăverii nr.2 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța;iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 517. Proiect de hotărâre 628/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Complex Sportiv Triunghi Constanța (teren şi construcţie) situat în municipiul Constanța, str. Caraiman nr. FN aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța.iniţiator: primar Vergil Chiţac- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi şi unul împotrivă.51. Proiect de hotărâre nr. 570/2022 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanţa în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Telegondola-Mamaia SRL;iniţiator: primar Vergil Chițac- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 552. Proiect de hotărâre nr. 571/2022 privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL;iniţiator: primar Vergil Chițac- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 553. Proiect de hotărâre nr. 572/2022 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA.iniţiator: primar Vergil Chițac- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.09.2022;