LIVE TEXT / Aleşii locali convocaţi ACUM în şedinţă extraordinară

Consilierii locali din Constanţa au fost convocaţi în şedinţă extraordinară pentru joi, 6 octombrie, cu începere de la ora 13:00. Pe ordinea de zi sunt 20 de proiecte de hotărâre care urmează să fie analizate şi apoi votate de către aceştia. La şedinţă sunt prezenţi 26 de consilieri din 27.







Dumitru Caragheorghe: "În cadrul Comisisi 1 am analizat şi am dat aviz favorabil tuturor proiectelor de pe ordinea de zi. Şase dintre aceste proiecte noi le-am mai votat în trecut. Vreau să amintesc acest lucru pentru că deşi am primit explicaţii de ce ne aflăm în această situaţie, nu îmi este foarte clar de ce ministerele au respins aceste proiecte şi noi a trebuit să revenim cu ele. Am vrut să aduc la cunoştinţă acest lucru colegilor"







Vergil Chiţac: "Oricât vă străduiţi dumneavoastră, unii consilieri, să aruncaţi cu vorbe urâte în aparatul Primăriei, vă rog să acceptaţi că vina este şi la ministere. Acolo nu sunt doar oameni luminaţi. Trebuie să fim consecvenţi şi să obţinem banii de care avem nevoie"







Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



2. Proiect de hotărâre nr. 542/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp liceu)” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



3. Proiect de hotărâre nr. 543/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța (corp cămin)” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



4. Proiect de hotărâre nr. 544/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 43, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



5. Proiect de hotărâre nr. 545/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 33, Anghel Saligny, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



6. Proiect de hotărâre nr. 546/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 40, „Aurel Vlaicu”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



7. Proiect de hotărâre nr. 547/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 39, Nicolae Tonitza” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



8. Proiect de hotărâre nr. 548/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



9. Proiect de hotărâre nr. 549/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Comercial „Carol I”» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



10. Proiect de hotărâre nr. 550/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Casa Căsătoriilor” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



11. Proiect de hotărâre nr. 551/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona Trocadero – blocurile LE31, LE32, LE33” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



12. Proiect de hotărâre nr. 552/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona Centru – bloc R5 și zona Gară – bloc C2” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



13. Proiect de hotărâre nr. 553/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona Gară – bloc B4, E3” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



14. Proiect de hotărâre nr. 554/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona Centru – blocurile R8, Vila CFR, SNC” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



15. Proiect de hotărâre nr. 555/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona Dacia – bloc L1” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



16. Proiect de hotărâre nr. 556/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona Casa de Cultură – blocurile L44, L46” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1









17. Proiect de hotărâre nr. 557/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona Casa de Cultură – blocurile L18, L19” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



18. Proiect de hotărâre nr. 558/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona Tomis III – blocurile LE42, T7, L7” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- aviz Comisia de specialitate nr. 1

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.



19. Proiect de hotărâre nr. 559/05.10.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziția de autobuze cu emisii de carbon scăzute, cu lungimea de 10m, destinate transportului public și crearea infrastructurii aferente”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat;



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.



20. Proiect de hotărâre nr. 560/05.10.2022 pentru modificarea HCL nr. 134/2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziția de autobuze cu emisii de carbon scăzute, destinate transportului public și crearea infrastructurii aferente”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat.



iniţiator: primar Vergil Chițac



- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3









Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

