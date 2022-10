Lucrările realizate în cadrul „International Art Symposium”, organizat la Snagov, vor fi expuse la Muzeul de Artă Constanța

Joi, 3 noiembrie 2022, începând cu ora 15.00, la Muzeul de Artă Constanţa va avea loc vernisajul expoziției cu lucrările artiștilor contemporani participanți la Simpozionul Internațional de Artă, organizat la Snagov, în perioada 1 – 31 octombrie 2022.Aflat la prima ediție, „International Art Symposium”, organizat sub egida Primăriei Snagov și a Uniunii Artiștilor Plastici din România, a reunit artiști reprezentând 8 țări, de pe 3 continente, respectiv Japonia, Coreea de Sud, Egipt, Liban, Irak, Germania, Italia și România. Simpozionul reunește nume sonore pentru arta contemporană internațională, cu lucrări de for public în marile metropole ale lumii, în muzee naționale și colecții private, participanți la bienale importante, precum: Veneția – Italia; Lyon, Samaliers – Franța; Tokyo – Japonia; Goa – India; Cairo – Egipt; Skopje – Macedonia de Nord; New York – America; București și Baia-Mare – România. Artiștii participanți la simpozion au realizat o impresionantă colecție de picturi și sculpturi, care care au fost expuse la data de 30 octombrie la Snagov, iar acum vor ajunge la Constanța.Expoziția reunește lucrări de sculptură și pictură semnate de: sculptorul Takahashi Tomoriki, reprezentantul Japoniei; sculptorul Jubu Park, care reprezintă Coreea de Sud; sculptorul Mahmoud Mokhtar El-refaey și pictorul Ibrahim Gazala, care reprezintă Egiptul; pictorul Serwan Baran, care reprezintă Irakul și Libanul; sculptorii Roland Hoft și Klaus F. Hunsicker și pictorul Dorothea Fleiss, care reprezintă Germania; sculptorul Lara Steffe, reprezentanta Italiei, precum și lucrări ale pictorilor români Anca Boeriu, Mirela Trăistaru și Rareș Lupu.„International Art Symposium” a fost organizat sub generoasa găzduire a domnului Dumitru Simion, mecena acestui eveniment. Curatorul expoziției este Mirela Trăistaru.Expoziția va fi deschisă la Muzeul de Artă Constanța, în perioada 3 noiembrie – 3 decembrie 2022, perioadă în care publicul iubitor de artă este invitat să admire lucrările expuse.