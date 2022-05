Trei ani de activitate literară, încununați la Gala premiilor filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor

Sâmbătă, 7 mai, începând cu ora 11, în cadrul Muzeului de Artă din Constanța, Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța și Muzeul de Artă din Constanța, organizează Gala Premiilor Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România pe anii 2019, 2020, 2021 și a Premiilor revistei Ex Ponto (text/imagine/metatext).Premiile Uniunii Scriitorilor aduc în prim-plan elita scriitorilor contemporani, cei care s-au făcut remarcați prin cărți menite să deschidă o perspectivă complexă, înnoitoare asupra timpului nostru, asupra epocii în care trăim. Deopotrivă, revista Ex Ponto, singura revistă constănțeană care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a reunit cele mai prestigioase voci culturale și științifice, contribuind la configurarea unei identități culturale a spațiului dobrogean, subliniindu-i unicitatea și valorile.Premiile revistei Ex Ponto vor fi acordate de către redactorul-șef al acesteia, scriitorul Ovidiu Dunăreanu, totodată directorul literar al editurii Ex Ponto. Juriul care acordă premiile Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România este alcătuit din prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici, în calitate de președinte și din patru membri: prof. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, redactorul-șef al revistei Ex Ponto, Ovidiu Dunăreanu, dr. Nastasia Savin, prof. Marina Cușa.Trofeele sunt semnate de cunoscutul artist plastic Eusebio Spânu.În cadrul Galei Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din Constanța, pianistul Nicolae Dumitru va prezenta publicului câteva momente muzicale: muzică românească - piese inedite de Carol Mikuli, Bela Bartok și George Enescu; „Culori si umbre” - piese de Claude Debussy, Ottorino Respighi și Antonio Fragoso. În încheiere, soprana Cristiana Eso va oferi publicului lieduri de George Enescu și Tiberiu Brediceanu.Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a acesteia.